Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hà Nội tổng rà soát nguồn lực phát triển

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trở lên và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02 ngày 17/03/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành Ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo một số Ban, Bộ ngành Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, 6 tháng qua tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8,22%, cao hơn mức tăng chung của cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 404 nghìn tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán. Đầu tư công là điểm sáng, giải ngân đạt trên 63 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 112% so với cùng kỳ. Khu vực doanh nghiệp tiếp tục phát triển; gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký tăng 145%; thương mại, tiêu dùng và du lịch duy trì tăng trưởng tích cực.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng báo cáo tại buổi làm việc

Thành phố đã rà soát, tái cấu trúc trên 87% thủ tục hành chính nội bộ, ước tiết kiệm khoảng 408 tỷ đồng chi phí tuân thủ; ứng dụng iHanoi có hơn 6,2 triệu tài khoản được kích hoạt, trở thành kênh tương tác trực tiếp giữa chính quyền và người dân. Các lĩnh vực đô thị, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được bảo đảm; Thành phố đã giải quyết 39/51 điểm ùn tắc, tỷ lệ xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện đạt 83%, giải quyết việc làm cho trên 102 nghìn lao động; về giáo dục, Hà Nội đứng thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ tốt nghiệp và đứng thứ 2 toàn quốc về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương Thành phố thời gian qua triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và khát vọng phát triển, nhất là trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hạ tầng, cải cách hành chính và tổ chức lại không gian phát triển. Đặc biệt, công tác thể chế, quy hoạch và xác lập mô hình phát triển mới có bước tiến quan trọng. Nghị quyết 02 của Bộ chính trị về phát triển Thủ đô được triển khai khẩn trương, quyết liệt, đã hoàn thiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động triển khai Luật Thủ Đô và các Nghị quyết chiến lược của Bộ chính trị, kiến tạo không gian ngầm, không gian tầm thấp, kết nối, cải tạo đô thị và phân cấp, phân quyền mạnh hơn; thể hiện sự chủ động, bài bản và quyết tâm cao của Thành phố trong chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế của Thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, 6 tháng cuối năm Thành phố cần tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: “Tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Cần xây dựng lại kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và dự án lớn. Thành phố không thể điều hành bình quân, dàn đều hoặc chờ đến cuối quý mới đánh giá. Phải theo dõi sát sao, xác định rõ chỉ tiêu đầu ra, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân. Tôi đề nghị Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển: đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học công nghệ phải biết rõ nguồn lực nào đang hoạt động, nguồn lực nào đang sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang “đóng băng”; ngành nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải tập trung xử lý ngay. Những việc tạo kết quả trong năm 2026 phải làm quyết liệt, những việc tạo năng lực cho năm 2027 phải chuẩn bị trước về chính sách, nguồn lực, nhân lực và tổ chức thực hiện. Lưu ý là tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý”.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Thành phố giải phóng nguồn lực đang bị ách tắc, đây là dư địa tăng trưởng lớn nhất của Hà Nội, phải rà soát, xử lý thực chất các dự án chậm triển khai, đất đai sử dụng kém hiệu quả, tài sản công dôi dư, công trình dang dở, quỹ đất chưa đưa vào khai thác và các thủ tục làm chậm đầu tư. Bên cạnh đó, cần tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm. Đầu tư công phải đi trước một bước, nhưng phải tập trung, hiệu quả và tạo sức lan tỏa. Thành phố cần ưu tiên giải phóng mặt bằng cho các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị, hạ tầng chống ngập, xử lý nước thải, chất thải rắn, nhà ở xã hội và các trục kết nối vùng. Có mặt bằng đến đâu phải tổ chức thi công đến đó, không chờ đủ toàn tuyến. Đồng thời, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Xem giải phóng mặt bằng là trách nhiệm cả hệ thống chính trị, phải gắn với tái định cư, trường học, y tế, sinh kế, điều kiện sống tốt cho người dân tại nơi ở mới.

Lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương tham dự buổi làm việc

Nhấn mạnh, cần có chính sách hình thành những doanh nghiệp lớn, tập đoàn mạnh của Thủ đô, có năng lực đầu tư công nghệ, dẫn dắt chuỗi giá trị và vươn ra khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: “Tạo bước đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, dữ liệu và sáng tạo, đẩy nhanh chuẩn hóa, kết nối và khai thác dữ liệu dùng chung phục vụ trực tiếp cho điều hành, dự báo tăng trưởng, giám sát đầu tư công, quản lý đất đai, giải quyết thủ tục và bảo đảm an sinh xã hội. Hà Nội mạnh dạn thí điểm hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp công nghệ cao của Thủ đô có mức độ nội địa hóa 100% xuất khẩu được ra thị trường các nước phát triển. Tập trung giải quyết các vấn đề thiết yếu của người dân, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, đáng sống, lựa chọn một số vấn đề bức xúc nhất để tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2026 này”.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị toàn hệ thống chính trị Thủ đô làm việc với tinh thần khẩn trương hơn nữa, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất. Tinh thần là Hà Nội phải tăng trưởng nhanh hơn, nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn; phải hiện đại hơn, nhưng phải giữ được chiều sâu văn hóa, bản sắc của Thủ đô; phải giàu mạnh hơn nhưng mọi người dân Thủ đô đều được thụ hưởng thành quả phát triển; phải tiên phong tạo ra những mô hình mới, cách làm mới, động lực mới có sức lan tỏa cho cả nước. Đó là trách nhiệm của Thủ đô, cũng là yêu cầu và kỳ vọng của Trung ương, của nhân dân cả nước đối với Hà Nội.