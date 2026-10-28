Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu TP.HCM chuẩn bị cho tăng trưởng năm 2027

Chiều 28/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tình hình kinh tế, xã hội, kế hoạch tăng trưởng hai con số năm 2026 và tình hình giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại của thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, 9 tháng qua, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng tốc: GRDP tăng 9,06%, riêng quý III tăng 9,86%. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng khá với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%.

Các hoạt động thương mại, vận tải, tài chính tiếp tục đóng góp lớn vào tăng trưởng. Khu vực dịch vụ giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu, tăng 9,27%. Giải ngân đầu tư công đến hết tháng 9 đạt 75,5% kế hoạch Thủ tướng giao. Thu ngân sách đạt hơn 677 nghìn tỷ đồng. Thành phố kiên trì mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Kịch bản điều hành phấn đấu GRDP quý IV tăng 12,3%, cả năm tăng 10,2%. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố tập trung đẩy nhanh đầu tư công, thúc đẩy đầu tư xã hội; tháo gỡ dự án tồn đọng; hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng, mở rộng xuất khẩu; phát huy các ngành có khả năng đóng góp ngay trong năm. Đồng thời, chuẩn bị thể chế, hạ tầng và nhân lực cho trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, kinh tế số, kinh tế xanh và công nghiệp công nghệ cao. Điều hành tăng trưởng gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, bảo đảm an sinh và bảo vệ môi trường.

Công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đã hoàn tất phương án sắp xếp xử lý hơn 10 nghìn cơ sở nhà đất trên địa bàn thành phố. Cùng với phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, phát triển nhà ở xã hội, tạo việc làm mới; các chính sách hỗ trợ học nghề, bảo hiểm thất nghiệp, tín dụng ưu đãi được triển khai, góp phần giúp người lao động vượt qua khó khăn, duy trì sinh kế và ổn định cuộc sống.

Đánh giá nghiêm túc những vướng mắc của doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố. Đặc biệt, trân trọng những cán bộ trực tiếp xử lý công việc ở cơ sở, những người lao động bền bỉ trong sản xuất và những doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, giữ việc làm trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhìn vào những kết quả đó có thêm cơ sở để tin tưởng vào khả năng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời cũng thấy rõ những nhiệm vụ cần tích cực thực hiện còn khá nhiều.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Theo kịch bản thành phố đề ra, quý IV cần tăng 13,23% để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là yêu cầu rất cao, đòi hỏi phải xác định rõ khả năng đóng góp của từng ngành, từng dự án và từng nhóm doanh nghiệp.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là đầu tư của khu vực ngoài Nhà nước mới tăng 5,3%. Điều này đặt ra yêu cầu phải đánh giá nghiêm túc những vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là vấn đề đất đai, mặt bằng, thủ tục, hạ tầng, xây dựng, các rào cản pháp lý, cấp phép, thanh tra, kiểm tra, thuế, hải quan, tác động của các chính sách với doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động.

Bên cạnh đó, nhiều nguồn lực chưa được khai thác hiệu quả do dự án chậm hoàn tất thủ tục, chậm triển khai; bộ máy sau hợp nhất có nơi chưa được bảo đảm tương xứng về nhân lực, điều kiện làm việc; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhiều lao động cần hỗ trợ khi mất việc… Những hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút, giữ chân lao động, đòi hỏi thành phố phải gắn chặt tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng với cải thiện đời sống nhân dân.

Các đại biểu thành phố Hồ Chí Minh tại buổi làm việc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, rộng, có vấn đề ngoài dự báo tác động trực tiếp và ngay lập tức đến thành phố thông qua sụt giảm đơn hàng, chi phí kinh doanh, lãi suất, tỷ giá, dòng vốn đầu tư... Vì vậy, thành phố phải nâng cao năng lực dự báo, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó cho năm 2027, song song với việc kiên định các mục tiêu dài hạn về năng suất, công nghệ, nhân lực và môi trường sống.

Kiên quyết điều chuyển vốn khỏi dự án chậm triển khai

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục đổi mới tư duy tự chủ, nâng cao năng lực thực thi, giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng. Khai thác hiệu quả thẩm quyền từ Luật Phát triển đô thị để cắt giảm thủ tục, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Rà soát toàn bộ nhiệm vụ chậm tiến độ, cá thể hóa trách nhiệm, xác định rõ thời hạn xử lý, điểm nghẽn của từng hồ sơ.

Đồng thời chủ động quyết định việc thuộc thẩm quyền, đề xuất cụ thể việc vượt thẩm quyền. Củng cố bộ máy chính quyền hai cấp, ưu tiên nguồn lực cho xã, phường áp lực cao; triệt để khai thác dữ liệu số để giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm thực tế và sự hài lòng của xã hội, thay thế ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu.

“Hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, chủ động chuẩn bị cho tăng trưởng 2027. Dồn nguồn lực xử lý các công trình, dự án và thị trường có thể ra kết quả ngay trong những tháng cuối năm. Với đầu tư công, theo sát tiến độ, vật liệu, thanh toán và kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm triển khai. Thu ngân sách phải đi đôi với nuôi dưỡng nguồn thu và quản lý tài sản công, khai thác nguồn thu từ đất gắn chặt với quy hoạch lâu dài. Đồng thời, hoàn thiện ngay thủ tục, mặt bằng và nguồn vốn cho danh mục ưu tiên 2027, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giao vốn mới làm thủ tục", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Các đại biểu Trung ương tại buổi làm việc

Mong lần sau trở lại, dân nói cuộc sống thuận lợi hơn, cán bộ trách nhiệm hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành phố tổ chức lại không gian phát triển, ưu tiên hạ tầng liên kết. Tái quy hoạch không gian sau sáp nhập theo chuẩn chức năng (dịch vụ, tài chính, công nghiệp, logistics), đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị kết nối đa phương thức (xe buýt, đi bộ) và phát triển mô hình kinh tế quanh nhà ga (TOD). Giải quyết chống ngập toàn diện bằng hạ tầng kỹ thuật kết hợp bảo vệ không gian trữ nước.

Đồng thời, chủ động phối hợp liên vùng về giao thông, môi trường và chuỗi cung ứng thông qua cơ chế đầu mối chuyên trách; tập trung khoa học, công nghệ vào nâng cao năng suất và phát triển năng lực doanh nghiệp.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bố trí ít nhất 4 đến 5% tổng chi ngân sách cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Gắn kết trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia để giải quyết những vấn đề cụ thể trong sản xuất, logistics, y tế, tài chính và quản trị đô thị, ưu tiên lĩnh vực thành phố có nhu cầu lớn và lợi thế phát triển.

“Quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh, từ việc làm, nhà ở, học hành, y tế đến môi trường sống an toàn. Tôi ghi nhận Thành phố, với sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Thành ủy, đã triển khai chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà-Gạo. Chủ trương tái định cư tại chỗ được bà con phấn khởi đón nhận, cần bảo đảm tiến độ, chỗ ở và sinh kế để việc làm nhân văn này sớm thành hiện thực. Phát huy cách làm ấy, chăm lo các khu dân cư khó khăn nhất là di dời, giải tỏa nhà tạm ven kênh rạch. Tập trung phát triển nhà ở vừa khả năng chi trả cho công nhân, người thu nhập thấp, chú trọng nhà cho thuê, gắn với việc làm, giao thông và dịch vụ thiết yếu. Nâng chất lượng y tế ban đầu, chuyển tuyến thuận tiện; ưu tiên trường lớp tại nơi dân số tăng nhanh, ở đâu có học sinh, ở đó phải bảo đảm trường lớp và giáo viên, không để các cháu bị từ chối vì thiếu điều kiện tiếp nhận", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành phố thúc đẩy đầu tư tư nhân, nâng cao hiệu quả thu hút vốn quốc tế. Thành phố cần đối thoại sâu, thực chất với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng thời hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh cá thể. Theo sát các dự án tồn đọng sau xử lý pháp lý (vốn, thi công, tiến độ), kiên quyết xử lý dự án ngâm, chây ì do nhà đầu tư kém năng lực.

Với FDI, chú trọng tiến độ, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng nội địa. Riêng Trung tâm tài chính quốc tế trước hết cần phải giải quyết được bài toán huy động vốn cho Việt Nam, nhất là cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, đủ năng lực lãnh đạo và trách nhiệm. Ban Thường vụ Thành ủy phải phát huy dân chủ, giữ vững thống nhất, rõ trách nhiệm trong quyết định và thực hiện. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công; hướng dẫn rõ pháp lý để cán bộ yên tâm làm đúng thẩm quyền.

Ban thường vụ Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm đánh giá việc triển khai hệ thống các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị ban hành trong năm 2025 và 2026. Đánh giá cụ thể tác động của các nghị quyết đó đối với công tác xây dựng, tổ chức đảng và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Sau buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy cần cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định rõ hơn ưu tiên cuối năm và các điều kiện chuẩn bị cho năm 2027; kiểm tra sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh cách làm để bảo đảm kết quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong lần tới trở lại sẽ thấy thêm những công trình hoàn thành, nhà máy mở rộng, khu dân cư giảm ngập, giảm ách tắc giao thông, người dân đi lại thuận lợi hơn, người lao động có chỗ ở ổn định; được nghe người dân nói cuộc sống thuận lợi hơn, an toàn hơn, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, cán bộ gần dân và trách nhiệm hơn. Đó là thước đo thiết thực cho những thảo luận và quyết định hôm nay.