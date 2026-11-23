Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam qua các thời kỳ; đại diện Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế; 80 gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc cùng đông đảo cán bộ Hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ra đời từ truyền thống nhân ái của dân tộc và yêu cầu cấp thiết về cứu thương, cứu đói, chăm sóc sức khỏe nhân dân sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ngày 06/01/1946, Ban vận động Hồng thập tự Việt Nam được thành lập với sự quan tâm, định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 23/11/1946, Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại đình làng Thanh Ấm (nay thuộc xã Vân Đình, thành phố Hà Nội), chính thức thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội.

Từ những ngày đầu thành lập với Ban Trị sự chỉ có 12 người, hầu hết làm việc kiêm nhiệm và gần 1.000 hội viên tập trung tại một số thành phố lớn, đến cuối năm 2026, toàn Hội đã có hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm

Hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng đến phòng ngừa, ứng phó thảm họa và hỗ trợ phục hồi sau thiên tai. Là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội hoạt động theo bảy nguyên tắc cơ bản: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất và Toàn cầu.

Trải qua 80 năm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo; phát huy thế mạnh của mạng lưới tổ chức rộng khắp, lực lượng tình nguyện viên đông đảo, niềm tin xã hội và khả năng kết nối, huy động, điều phối nguồn lực. Đóng góp của Hội không chỉ được thể hiện qua nguồn lực huy động hay số người được trợ giúp, mà còn ở khả năng khơi dậy lòng nhân ái, kết nối sức mạnh cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia tự nguyện của các tầng lớp nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để Hội tiếp tục đưa hoạt động trợ giúp đến đúng người, đúng nhu cầu, kịp thời và hiệu quả, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, an toàn và tự cường.

Cống hiến kết tinh tinh thần nhân đạo, trách nhiệm xã hội và lòng dũng cảm

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của những người giàu lòng nhân ái, tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã tận tụy cống hiến, có người đã hy sinh vì sự nghiệp nhân đạo cao cả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao biểu trưng và ảnh Bác Hồ cho những tấm gương nhân ái tiêu biểu

Đồng thời trân trọng cảm ơn Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ, các Hội Chữ thập đỏ, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ các quốc gia, cùng các tổ chức và bạn bè quốc tế đã luôn đồng hành với Nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, trong xây dựng, phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, mỗi người, mỗi tổ chức có cách đóng góp riêng nhưng đều chung tình yêu thương, không thờ ơ trước nỗi đau đồng loại.

“Sức sống của một tổ chức nhân đạo nằm ở những giá trị được hiện thực hóa bằng hành động. Suốt 80 năm qua, có biết bao người không quản gian khổ, hiểm nguy, hy sinh cả tính mạng để cứu đồng loại, cứu trợ đồng bào trong chiến tranh, trong thiên tai, thảm họa. Có những người lặng lẽ dành tuổi trẻ, thời gian, công sức chăm sóc người yếu thế, vận động hiến máu, sơ cấp cứu và trợ giúp cộng đồng. Có những người dành phần lớn tài sản của mình xây dựng mái ấm, chăm sóc người già neo đơn, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi. Có những người hy sinh thân mình để cứu người.

Những cống hiến ấy kết tinh tinh thần nhân đạo, trách nhiệm xã hội và lòng dũng cảm. Chúng ta cũng trân trọng hàng triệu tấm lòng nhân ái của các cá nhân, gia đình, tập thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tự nguyện vận động, cổ vũ, góp công sức, trí tuệ, vật chất và kinh nghiệm để người gặp khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù là đóng góp lớn lao hay sẻ chia bình dị, tất cả đều đáng quý bởi lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thường Trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao biểu trưng và ảnh Bác Hồ cho những tấm gương nhân ái tiêu biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số, nghèo đói, bất bình đẳng và các tình huống khẩn cấp đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo. Điều này đòi hỏi Hội cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, chuyển từ cứu trợ khi khó khăn xảy ra sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó từ sớm, từ xa, đồng hành cùng người dân khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự bảo vệ và tự vươn lên.

Phát triển tổ chức cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới

Trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hoạt động nhân đạo cần gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, hướng tới bảo vệ phẩm giá và nâng cao khả năng tự chủ. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trợ giúp không chỉ là bù đắp thiếu thốn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội, bồi đắp năng lực và niềm tin để người dân tự xây dựng tương lai. Vì vậy cần quán triệt sâu sắc: Đảng lãnh đạo, định hướng chủ trương, đường lối. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng, thực thi chính sách, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.

Hội cần củng cố, phát triển tổ chức cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới, bồi dưỡng cán bộ, phát triển lực lượng tình nguyện viên, chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và chế độ đãi ngộ. Mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cần tiếp tục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhân đạo, tận tụy chăm sóc, bảo vệ con người trong mọi hoàn cảnh, thấm nhuần ba yêu cầu:

Thứ nhất: nhân đạo vô tư - cứu người không phân biệt, trợ giúp theo nhu cầu và mức độ dễ bị tổn thương. Thứ hai: dũng cảm dấn thân – đến những nơi hiểm nguy, gian khó, nơi cần giúp đỡ nhất, với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp và điều kiện an toàn. Thứ ba: hành động vì hòa bình - bảo vệ sự sống, phẩm giá, hàn gắn tổn thương, vun đắp sự cảm thông, lòng tin và đoàn kết trong nước, quốc tế.

"Đó phải là chuẩn mực trong suy nghĩ, lời nói, việc làm của mỗi người làm công tác Chữ thập đỏ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang Nhân dân tiếp tục lãnh đạo, phối hợp, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Đồng thời cần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phối hợp, tôn trọng tính chủ động, đặc thù của Hội và các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo phát triển thực chất, chuyên nghiệp, linh hoạt, không hành chính hóa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế tiếp tục đồng hành, đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm, sáng kiến, cùng xây dựng xã hội đoàn kết, nhân ái, an toàn, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với truyền thống 80 năm nghĩa tình, nhân ái; với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng của Nhân dân và đồng hành của bạn bè quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao biểu trưng và ảnh Bác Hồ tôn vinh 80 gương nhân ái tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nhân đạo. Đồng thời thực hiện nghi thức kích hoạt cổng nhân đạo số quốc gia- nền tảng kết nối, cung cấp thông tin và cập nhật các hoạt động nhân đạo trên phạm vi toàn quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt cổng nhân đạo số quốc gia

Cũng nhân dịp này, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam – “Ngọn đèn Nhân ái”; dự án “Người Gần Nhất” và giao diện Quỹ nhân đạo Việt Nam đã được giới thiệu và ra mắt, ghi nhận những đóng góp đa dạng, thiết thực cho cộng đồng, khích lệ những sáng kiến và nỗ lực bền bỉ trên hành trình nhân đạo.