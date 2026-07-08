Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm nước chủ trì buổi làm việc với Ngành nội vụ

Sáng nay (8/7), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành Nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới; cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Một số hình ảnh về buổi làm việc:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành Nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành Nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới