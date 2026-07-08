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Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm nước chủ trì buổi làm việc với Ngành nội vụ

Thứ Tư, 09:22, 08/07/2026
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VOV.VN - Sáng 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành Nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam.

Sáng nay (8/7), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành Nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới; cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Một số hình ảnh về buổi làm việc:

tong bi thu, chu tich to lam nuoc chu tri buoi lam viec voi nganh noi vu hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành Nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam.
tong bi thu, chu tich to lam nuoc chu tri buoi lam viec voi nganh noi vu hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
tong bi thu, chu tich to lam nuoc chu tri buoi lam viec voi nganh noi vu hinh anh 3
Toàn cảnh buổi làm việc.
tong bi thu, chu tich to lam nuoc chu tri buoi lam viec voi nganh noi vu hinh anh 4
Các đại biểu tại buổi làm việc.
tong bi thu, chu tich to lam nuoc chu tri buoi lam viec voi nganh noi vu hinh anh 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành Nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới
Văn Hiếu/VOV
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