Tổng bí thư dự Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Sáng 6/3, tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 75 năm công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng công an nhân dân (11/3/1948 – 11/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, do Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm bắt tay các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trọng Phú)

Đây là dịp để toàn lực lượng công an nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang, chặng đường lịch sử 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, giúp cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về nội dung, ý nghĩa giá trị, tầm quan trọng và tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lễ kỷ niệm cũng là dịp để các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu đã sáng lập, tổ chức, giáo dục, rèn luyện lực lượng công an nhân dân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Hình ảnh về Lễ Kỷ niệm:

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm

Đây cũng là dịp để tôn vinh các điển hình trong lực lượng công an nhân dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện, học tập Sáu điều Bác Hồ dạy. (Ảnh: Quỳnh Trang)

Các đại biểu được tôn vinh tại Lễ kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Lễ kỷ niệm.

Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến việc xây dựng lực lượng công an nhân dân. Bác đã để lại những bài học quý giá mà đến nay vẫn là "kim chỉ nam" của lực lượng công an nhân dân.

75 năm qua, Sáu điều dạy của Bác về “Tư cách người công an cách mệnh” vẫn còn nguyên giá trị và luôn có tính thời sự sâu sắc

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Tổng bí thư nhấn mạnh, 75 năm qua, lực lượng công an nhân dân đã khẳng định được vị thế, vai trò là nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất lên lá cờ truyền thống của lực lượng CAND