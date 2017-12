Tổng Bí thư: “Giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với quân đội“

Sáng nay (26/12), tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt; trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; tích cực, chủ động đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đề xuất và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quân sự, quốc phòng.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân trong tham mưu, chỉ đạo, xử lý các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn; phối hợp phục vụ và bảo đảm an toàn Hội nghị APEC năm 2017…

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị,thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích đã đạt được của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; khẳng địnhnhững kết quả đạt được góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Nhấn mạnh năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm bản lề tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Tổng Bí thư yêu cầu Quân đội phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

“Tiếp tục quán triệt đồng bộ, có chiều sâu, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; nhất là các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, kết luận, đề án, dự án quan trọng về quân sự, quốc phòng đã ban hành; chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Từ đó, đánh giá, dự báo đúng, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” – Tổng Bí thư chỉ đạo.

Tổng Bí thư yêu cầu quân đội phải tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước. Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu tổ chức hợp lý, ưu tiên cho các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, biên giới, biển, đảo... Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, tăng cường quản lý đất đai, với cách làm bài bản, chắc chắn, hiệu quả; kiên quyết xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ, không để một vài vụ việc cụ thể làm ảnh hưởng đến uy tín của Quân đội. Phải đặc biệt giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với Quân đội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ.

Tổng Bí thư yêu cầu quân đội quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và xây dựng Quân đội ngày một vững mạnh.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2018; tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với lòng tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

