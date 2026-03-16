Tổng Bí thư: Hải Phòng phải tạo đột phá phát triển công nghiệp hiện đại

Sáng nay (16/3) tại Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị và tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương.

Theo báo cáo của lãnh đạo thành phố những năm qua, đặc biệt là năm 2025, Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả rất đáng biểu dương. Cụ thể, GRDP tăng 11,81%, đứng thứ 2 cả nước và cao nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời là năm thứ 11 liên tiếp thành phố duy trì mức tăng trưởng 2 con số. Quy mô nền kinh tế đứng thứ 3 cả nước (gần 30 tỷ USD).

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm gần 90% GRDP, sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu với mức tăng khoảng 15%, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến, chế tạo.

Hoạt động cảng biển và logistics phát triển mạnh, thu hút đầu tư cao. Trong lĩnh vực xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực, nhất là giải quyết việc làm; du lịch phát triển mạnh. Hải Phòng đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong cải cách hành chính và quản trị công, khi đồng thời đứng đầu cả nước ở các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PGI.

Hải Phòng đã sớm quán triệt và cụ thể hóa các định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Chương trình hành động thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp khá rõ ràng thể hiện truyền thống năng động, sáng tạo và tinh thần tiên phong của Hải phòng…

Hải Phòng phải tạo đột phá

Biểu dương những kết quả đáng ghi nhận của thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua, tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ rõ, tăng trưởng kinh tế tuy cao nhưng một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra; thu nhập bình quân và thu hút FDI vẫn thấp hơn kỳ vọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực nhưng vẫn còn phụ thuộc khá lớn vào công nghiệp gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ trong nhiều ngành còn hạn chế. Hay như hạ tầng đã được cải thiện nhưng kết nối vùng, nhất là logistics, đường sắt, đường thủy nội địa và hạ tầng số vẫn chưa đồng bộ. Quá trình đô thị hóa nhanh cũng đặt ra nhiều vấn đề về quy hoạch đô thị, môi trường, nhà ở cho người lao động và chất lượng dịch vụ công…

Nêu rõ quan điểm, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và mục tiêu tăng trưởng hai con số cần được cụ thể hóa thành chương trình hành động bài bản, đồng bộ, có trọng tâm và đo đếm được bằng kết quả cụ thể, Tổng Bí thư yêu cầu, chương trình hành động của Hải Phòng cần được cụ thể hóa hơn nữa, kể cả những mốc thời hạn, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá định kỳ để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hải Phòng phải nâng cấp mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, KHCN và đổi mới sáng tạo

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hải Phòng phải tạo đột phá trong phát triển công nghiệp hiện đại, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng cao, hình thành hệ sinh thái công nghiệp tiên tiến, thông qua lựa chọn chất lượng nhà đầu tư, công nghệ và chuỗi cung ứng chiến lược.

Quá trình tái cơ cấu công nghiệp phải gắn với hiện đại hóa, số hóa và xanh hóa; phục hồi có chọn lọc các ngành thế mạnh như cơ khí, đóng tàu, vận tải và dịch vụ cảng biển trên nền tảng công nghệ cao và tiêu chuẩn môi trường mới. Tiến tới hình thành hệ thống cảng biển, logistics và kinh tế biển hiện đại tầm quốc gia và quốc tế và phát triển trung tâm logistics quốc tế gắn với hệ thống cảng biển hiện đại, vận tải đa phương thức, thương mại điện tử, cảng xanh và cảng thông minh; mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm điều phối các dòng chảy thương mại, logistics và dịch vụ giá trị cao của miền Bắc.

Đề cập tư duy quy hoạch, kết nối vùng và mục tiêu phát triển Hải Phòng đến 2030 - tầm nhìn 2045 - viễn cảnh xa hơn, Tổng Bí thư đề nghị, thành phố cần đặt mình trong tương quan với các thành phố cảng lớn của châu Á và thế giới để định hình tầm nhìn phát triển một đô thị cảng hiện đại, trung tâm logistics và kinh tế biển có sức cạnh tranh quốc tế.

Vì vậy, quy hoạch phát triển phải được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, không chỉ đến năm 2030 hay 2045 mà xa hơn nữa, chủ động chuẩn bị không gian phát triển, hạ tầng chiến lược và năng lực quản trị để thích ứng với những biến động lớn của kinh tế toàn cầu, thương mại biển, công nghệ và biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Dịp này, Tổng Bí thư cũng yêu cầu, thành phố đặc biệt quan tâm đến lực lượng lao động, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp, công nhân cảng biển, người lao động nhập cư và các nhóm yếu thế trong xã hội. Phát triển công nghiệp phải gắn với phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội cho người lao động. Cần đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội, khu lưu trú công nhân, đồng thời xây dựng các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, nhà trẻ và dịch vụ công cộng ngay trong hoặc gần các khu công nghiệp để người lao động có điều kiện sinh sống ổn định, an toàn và nhân văn.

Bên cạnh đó, cùng với giáo dục, hệ thống y tế cần tiếp tục được phát triển theo hướng hiện đại, công bằng và lấy người dân làm trung tâm, tinh thần là Hải Phòng cần hướng tới trở thành một thành phố đáng sống, nơi mọi người dân đều có cơ hội học tập, làm việc, sáng tạo và vươn lên; nơi tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội, văn hóa, môi trường và hạnh phúc của con người.