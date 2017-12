Tổng Bí thư: Kiên quyết loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng

Cuối phiên làm việc sáng 28/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu, kết quả mà toàn hệ thống đã đạt được trong năm qua trên các lĩnh vực.

Sau khi điểm lại lại các thành tựu về kinh tế, xã hội, du lịch, cải cách hành chính, môi trường kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh có sự bứt phá, lĩnh vực văn hoá có nhiều tiến bộ; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm, bảo đảm; chăm lo cho người nghèo được thực hiện tốt, nhất là khi năm vừa qua có nhiều cơn bão xảy ra; Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, độc lập, chủ quyền của đất nước…, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, đây là dấu ấn thứ nhất về kinh tế - xã hội trong năm qua.

Về đối ngoại, quốc phòng - an ninh, Tổng Bí thư đánh giá, năm 2017 là một trong những năm thành công nhất trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực: Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo, làm nhiều lần, làm quyết liệt từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu.

Sau khi phân tích các nguyên nhân dẫn đến thành công của năm 2017, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Không được ngủ quên trên chiến thắng".

“Chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thoả mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi. Bởi vì đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; xuất hiện xu hướng bảo hộ trở lại và chống tự do hoá thương mại và đầu tư ở nhiều nơi. Những hạn chế, yếu kém tích tụ, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế và trong nhiều lĩnh vực xã hội còn nặng nề, gây hậu quả xấu, bức xúc xã hội nhưng không dễ một sớm một chiều có thể khắc phục và đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, lộ trình phù hợp, sự chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, chắc chắn, khoa học mới có thể giải quyết được. Đó là tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, dự án. Tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", "trên bảo dưới không nghe", kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, có xu hướng tác động nặng nề hơn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Tệ nạn xã hội, vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông và tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em còn diễn biến phức tạp, nhất là ở các đô thị lớn… ", Tổng Bí thư nêu rõ.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng yếu. Trong đó, nhiệm vụ số 1, theo Tổng Bí thư làphải tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII; Triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của chúng ta trong thời gian tới; Khẩn trương tổng kết lý luận và thực tiễn, nghiên cứu xây dựng trình Hội nghị Trung ương 7 khoá XII xem xét, quyết định về Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp và Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Tập trung thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; ưu tiên nguồn lực phát triển vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bị thiên tai, chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng....

Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư nêu rõ: "Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn".

Ngay sau phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu nêu quyết tâm của Chính phủ trong việc quán triệt triển khai các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư. "Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, chung sức đồng lòng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Chính phủ mong nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và người dân". Thủ tướng cũng nhắc lại lời phát biểu của Tổng Bí thư: “Xin đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế, đừng thoả mãn non, vì đất nước ta còn nghèo, nhân dân ta còn nhiều vùng khó khăn thiếu thốn”./.

