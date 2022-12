Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 7/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương cho ý kiến đối với Báo cáo tổng kết công tác đảng của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; về các nội dung chính của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78; Báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và một số nội dung khác.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các cán bộ trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2022; khẳng định, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo tại hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của năm 2023 và những năm tiếp theo; phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy đưa Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị vào thực tiễn cuộc sống.

Toàn cảnh hội nghị

Tổng Bí thư cũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phát huy vai trò nòng cốt trong lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 6 vùng trên cả nước; phấn đấu tiếp tục đạt nhiều thắng lợi mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trước mắt là năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025./.