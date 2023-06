Tổng Bí thư: Tạo điều kiện để phụ nữ phát triển là quan điểm xuyên suốt của Đảng

Chiều 5/6 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp mặt gần 150 nữ Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các nữ Đại biểu Quốc hội khoá XV

Cùng dự buổi gặp mặt có Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Ngày 15/5/2008, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết số 620 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII thành lập Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam (nay là Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam). Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, với sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Lãnh đạo Quốc hội; bằng các hoạt động đa dạng, phong phú; sự tham gia tích cực của các nữ đại biểu Quốc hội, vai trò của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam ngày càng được khẳng định, đóng góp vào thành công chung của Quốc hội…

Nói chuyện thân mật với các nữ Đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và tự hào được chứng kiến sau mỗi lần gặp mặt, đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội đều có bước phát triển mới, tích cực hơn, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã khẳng định: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ". Và với sự đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam, Bác Hồ đã tặng phụ nữ 8 chữ vàng "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, từ những năm tháng đầu tiên, tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, qua từng nhiệm kỳ Quốc hội, các nữ đại biểu Quốc hội luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, tâm huyết của mình, xứng đáng là những phụ nữ ưu tú, đại biểu của Nhân dân. Số lượng, chất lượng các nữ đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng cao. Tiêu biểu là trong số gần 150 nữ đại biểu Quốc hội ngồi đây hôm nay, có nhiều đồng chí giữ cương vị cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, là nhà quản lý, doanh nhân giỏi, người tiêu biểu ở các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn Đảng, toàn Dân, toàn hệ thống chính trị của nước ta, trong đó có vai trò và trách nhiệm lớn lao của Quốc hội, của các đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Quốc hội.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, thời gian tới, các nữ đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, hết lòng, hết sức vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống hạnh phúc Nhân dân; làm tốt hơn nữa vai trò là người đại biểu của Nhân dân; phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật (trong đó có luật pháp, chính sách về bình đẳng giới), giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư mong muốn: "Mỗi nữ đại biểu Quốc hội cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy được thế mạnh của phụ nữ, tạo sự thuyết phục cao trong ý kiến tham gia cũng như trong các hoạt động của Quốc hội. Đồng thời, các nữ đại biểu Quốc hội cũng cần phát huy bản lĩnh và trí tuệ, thực sự là những "bông hồng thép", là những tấm gương sáng về sự đoàn kết, phấn đấu, tiến bộ, phát triển và lan toả, truyền cảm hứng cho phụ nữ cả nước, nhất là thế hệ trẻ.

Nhóm nữ đại biểu Quốc hội cần tiếp tục đổi mới về nội dung, đa dạng hoá về phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động của Quốc hội, tạo sự đồng thuận của Quốc hội trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật nói chung, trong đó có chính sách, pháp luật đối với phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới; góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách về giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội cần tiếp tục tăng cường, mở rộng các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế, tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là về thúc đẩy bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, đói nghèo và biến đổi khí hậu,... nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín của nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến các nữ đại biểu Quốc hội

"Một lần nữa, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, gửi tới toàn thể chị em nữ đại biểu Quốc hội lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành công và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Rất mong các đồng chí với trí tuệ, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình, ra sức phấn đấu, nỗ lực làm việc, tiếp tục góp phần để Quốc hội Việt Nam ta thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Mấy lời mộc mạc, nôm na/Vừa là tâm sự, vừa là ước mong! Xin chân thành cảm ơn các đồng chí”, Tổng Bí thư nói./.