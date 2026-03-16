Tổng Bí thư tiếp Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; cảm ơn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư cũng chúc mừng những thành tựu quan trọng của Trung Quốc và thành công của Kỳ họp lần thứ tư Lưỡng hội khóa XIV, tin tưởng Trung Quốc sẽ triển khai hiệu quả Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15 theo định hướng phát triển chất lượng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá cao và hoan nghênh việc các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc lần đầu tiên cùng sang thăm Việt Nam và hai nước tổ chức Đối thoại chiến lược 3+3 lần thứ nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế này đối với việc góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, thể hiện trách nhiệm của hai nước đối với việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian tiếp đoàn, ba Bộ trưởng Trung Quốc trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Tô Lâm; chuyển lời chúc mừng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đến Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và bầu cử Quốc hội khóa XVI; chúc mừng đồng chí Tô Lâm tái cử trọng trách Tổng Bí thư; bày tỏ tin tưởng, ủng hộ Đảng, Nhà nước Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thực hiện thắng lợi hai "mục tiêu 100 năm" nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tại cuộc tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ về kết quả quan trọng Đại hội XIV của Đảng và quan điểm mang tầm chiến lược về tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chính sách quốc phòng "4 không", quan điểm nhất quán về tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, các tranh chấp, bất đồng cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu, là lựa chọn chiến lược trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai Đảng, hai nước đã cùng nhau xác định được hệ thống khuôn khổ, quan điểm chỉ đạo toàn diện, qua đó tạo nền tảng chính trị cao để quan hệ Việt - Trung không ngừng phát triển tốt đẹp đúng định hướng, các nhận thức chung cấp cao, cam kết, thỏa thuận hợp tác được các ngành, các cấp hai bên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trong đó có những đóng góp quan trọng của các ngành Ngoại giao, Quốc phòng, Công an hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm với Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng tại cuộc tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Về phương hướng thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu của hai bên là tiếp tục nâng tầm gắn kết chiến lược, để hợp tác Việt - Trung đạt nhiều kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho hai dân tộc; khẳng định sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình duy trì trao đổi chặt chẽ, tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp, định hướng ngay từ đầu nhiệm kỳ cho sự phát triển tích cực của quan hệ Việt - Trung.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các ngành Ngoại giao, Quốc phòng, Công an hai nước tiên phong đi đầu, phối hợp làm tốt các trọng tâm như thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, đưa Đối thoại chiến lược 3+3 trở thành cơ chế kiểu mẫu; đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp quy hoạch và tổ chức tốt các hoạt động trao đổi cấp cao và các cấp, cùng các bộ ngành và địa phương liên quan điều phối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước có thêm nhiều điểm sáng mới, với trọng tâm là hợp tác đường sắt, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế - thương mại, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục triển khai tốt các cơ chế giao lưu, hợp tác hiệu quả hiện có, nỗ lực tạo đột phá trong các lĩnh vực hợp tác, xứng tầm mức gắn kết, tin cậy chiến lược giữa hai nước.

Các đại biểu dự cuộc tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, Bộ Công an hai nước chú trọng định hướng thực thi pháp luật giữa hai nước, tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm, chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ an ninh chính trị. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên kiểm soát và xử lý tốt bất đồng trên biển theo nhận thức chung cấp cao; kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, góp phần củng cố lòng tin, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Bày tỏ trân trọng và nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo, định hướng quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, ba Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc báo cáo kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3; khẳng định Trung Quốc luôn xác định Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, phương hướng quan trọng trong đường lối đối ngoại chung của Trung Quốc; sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Các Bộ trưởng Trung Quốc khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tương ứng của Việt Nam, bám sát nhận thức chung cấp cao, tăng cường chia sẻ lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng, quản lý đất nước; làm sâu sắc hợp tác quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm, diễn tập chung; nâng tầm hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo; củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước thông qua đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân; hai bên kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, phù hợp với tầm mức mới của quan hệ hai nước, nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế.