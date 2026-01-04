中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Chủ Nhật, 18:12, 04/01/2026
VOV.VN - Ngày 4/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2926).

Tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu đã duyệt toàn bộ chương trình và kiểm tra kỹ lưỡng các nội dung như: Không gian trưng bày về lịch sử hình thành và phát triển Quốc hội Việt Nam 80 năm và Không gian trải nghiệm số; trang trí sân khấu, nội dung; kiểm tra các phân khu chỗ ngồi trong hội trường; công tác bố trí đón tiếp đại biểu; chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và các nghi thức khác sẽ diễn ra tại Lễ kỷ niệm.

tong duyet le ky niem 80 nam ngay tong tuyen cu dau tien bau quoc hoi viet nam hinh anh 1
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải kiểm tra những khâu cuối cùng của công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm

Sau khi nghe ý kiến đóng góp về nội dung chương trình của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận các cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tích cực, chủ động tiến hành công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm một cách tốt nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng rút kinh nghiệm tại chỗ và trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo đối với các đơn vị về công tác tổ chức, lễ tân, đón tiếp đại biểu, kịch bản chương trình Lễ kỷ niệm, trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh, an toàn.

Do thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm đã cận kề, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị đối với tất cả nội dung, bảo đảm các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm diễn ra đúng kế hoạch và kịch bản, trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc.

tong duyet le ky niem 80 nam ngay tong tuyen cu dau tien bau quoc hoi viet nam hinh anh 2
Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2926).

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 6/1/2026 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm từ 8h55 phút cùng ngày.

Đỗ Minh/VOV1
