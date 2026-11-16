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Tổng Giám đốc IMF: Việt Nam đổi thay “không phải từng năm mà gần như từng tuần”

Thứ Hai, 19:44, 16/11/2026
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VOV.VN - Trong chương trình làm việc tại Hội nghị Cấp cao ASEAN và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines, chiều 16/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp trao đổi với bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Đánh giá cao vai trò quan trọng của IMF trong duy trì ổn định tài chính, tiền tệ quốc tế, hỗ trợ các nước thành viên ứng phó với những biến động của kinh tế toàn cầu, Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều thay đổi sâu sắc, các rủi ro và yếu tố bất định gia tăng, mong IMF tiếp tục phát huy vai trò trong giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, hỗ trợ các nước chủ động phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với những cú sốc kinh tế, tài chính.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và IMF trong nhiều năm qua, Thủ tướng ghi nhận những phân tích, đánh giá và khuyến nghị chính sách thiết thực của IMF, trong đó có kết quả làm việc của Đoàn tham vấn Điều IV vừa thăm Việt Nam, đã cung cấp nhiều thông tin tham khảo hữu ích cho công tác hoạch định và điều hành chính sách.

Thủ tướng mong IMF tiếp tục tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra các khuyến nghị phù hợp với điều kiện thực tiễn và ưu tiên phát triển của từng quốc gia.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. (Ảnh: VGP)

Chúc mừng những thành tựu phát triển ấn tượng của Việt Nam, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva đánh giá Việt Nam là một nền kinh tế năng động, phát triển rất thành công, với những nền tảng kinh tế vĩ mô và tài chính ngày càng vững chắc.

Bày tỏ đặc biệt ấn tượng trước tốc độ tăng trưởng cao của Việt Nam, bà nhấn mạnh những kết quả này không phải ngẫu nhiên mà là thành quả của quá trình cải cách có hệ thống, bền bỉ và toàn diện, góp phần thu hút mạnh mẽ đầu tư trong nước và nước ngoài, thúc đẩy hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Khẳng định IMF tự hào được đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, bà Georgieva tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu phát triển mới.

Tổng Giám đốc IMF đặc biệt đánh giá cao tầm nhìn và các ưu tiên điều hành kinh tế của Thủ tướng, nhất là việc đặt ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính ở vị trí hàng đầu trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng. Bà cho rằng việc củng cố các nền tảng kinh tế vững chắc là yếu tố then chốt giúp mỗi quốc gia nâng cao sức chống chịu trước những biến động khó lường của thế giới và khẳng định IMF sẵn sàng tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.

Trao đổi về những động lực phát triển mới, Thủ tướng chia sẻ định hướng của Việt Nam trong phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), thúc đẩy ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất thông minh, y tế, logistics, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, đồng thời chú trọng nhận diện, kiểm soát những rủi ro, thách thức mới.

Hoan nghênh định hướng này, Tổng Giám đốc IMF đánh giá cao việc Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị AI toàn cầu, khẳng định IMF sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam tận dụng các cơ hội và ứng phó với những tác động của AI đối với tăng trưởng, việc làm và ổn định tài chính.

Thủ tướng trân trọng mời Tổng Giám đốc IMF tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai và Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) vào tháng 3/2027. Cảm ơn lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, bà Kristalina Georgieva đánh giá cao vai trò của các diễn đàn đối thoại cấp cao trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển dịch sâu sắc và bày tỏ mong muốn IMF sẽ đóng góp tích cực vào các hoạt động của APEC 2027, trong đó có việc phối hợp tổ chức các hoạt động trao đổi chính sách với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp.

Bày tỏ tình cảm và ấn tượng sâu sắc đối với Việt Nam, Tổng Giám đốc IMF chia sẻ nhận định Việt Nam là một đất nước đổi thay nhanh chóng, “không phải từng năm mà gần như từng tuần” và mong muốn sớm thăm lại Việt Nam trước Hội nghị Cấp cao APEC 2027, tiếp tục thúc đẩy hợp tác và đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Lại Hoa, Phạm Hà/VOV
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