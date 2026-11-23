Cụm thi đua số 5 gồm Công an 5 tỉnh: Thái Nguyên (Cụm trưởng), Cao Bằng (Cụm phó), Lạng Sơn, Hưng Yên và Phú Thọ. Năm 2026, phong trào thi đua được triển khai với khẩu hiệu “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân”, gắn với phương châm “6 rõ”.

Quang cảnh hội nghị

560 căn nhà được Công an Thái Nguyên xây dựng trong giai đoạn 2

Các đơn vị đã chủ động cụ thể hóa nội dung thi đua phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; tập trung nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác dân vận, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng.

Một trong những kết quả nổi bật của Công an tỉnh Thái Nguyên là hoàn thành xây dựng 560 căn nhà trong giai đoạn 2, qua đó hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho người dân từ nguồn kinh phí của Bộ Công an.

Cùng với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” được triển khai với nhiều mô hình, cách làm thiết thực. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trong năm 2026, toàn Cụm thi đua số 5 có 1.724 lượt tập thể và 8.442 lượt cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chúc mừng hội nghị, ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đánh giá phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và “Ba nhất” được Công an các tỉnh trong Cụm triển khai gắn với nhiệm vụ thực tiễn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Ông Bùi Văn Lương cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an và sự phối hợp của Công an các tỉnh trong Cụm thi đua đối với Thái Nguyên; đồng thời bày tỏ tin tưởng phong trào thi đua thời gian tới tiếp tục được đổi mới, triển khai thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu đánh giá phong trào thi đua phải chú trọng hiệu quả thực chất, tính đổi mới, sáng tạo và những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh đề nghị các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ, đổi mới phương thức tổ chức và đánh giá phong trào; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, kết quả chấm điểm thi đua năm 2026 xác định Công an tỉnh Thái Nguyên đứng thứ nhất Cụm thi đua số 5, Bộ Công an.

Năm 2027, Công an tỉnh Cao Bằng đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng, Công an tỉnh Lạng Sơn đảm nhiệm vai trò Cụm phó Cụm thi đua số 5.