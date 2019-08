Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga

Nhận lời mời của Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế từ ngày 13/8-19/8/2019.

Lễ đón chính thức đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam diễn ra trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Lễ đón chính thức đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam diễn ra trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Ngay sau Lễ đón chính thức đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, tại Hội đàm, Đại tướng Gerasimov khẳng định Việt Nam là nước bạn truyền thống với mối quan hệ tốt đẹp đã được kiểm chứng qua thời gian.

Nga đánh giá cao tính năng động của các đối thoại cấp chiến lược và thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước. Chuyến thăm của đoàn là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Năm chéo Việt – Nga.

Đại tướng Gerasimov tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, là trụ cột quan trọng của Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – LB Nga.

Về quan hệ hợp tác quốc phòng, Đại tướng Gerasimov vui mừng về sự phát triển hợp tác trong thời gian qua, trong đó việc thường xuyên tổ chức các chuyến thăm cấp cao sẽ góp phần thúc đẩy hiệu quả quan hệ giữa quân đội 2 nước.

LB Nga đánh gía cao kết quả hợp tác quân binh chủng, kỹ thuật quân sự, pháp chế, quân y, đào tạo. Khẳng định tiếp tục dành các xuất học bổng cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong năm 2019-2020.

Đại tướng Gerasimov chân thành cảm ơn việc Quân đội nhân dân Việt Nam cử 8 đội tuyển tham gia hội thao Quân sự quốc tế năm 2019. Đánh giá cao việc Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng đội quân nhạc sang tham dự kỷ niệm truyền thống Hải quân Liên Bang Nga 2 năm 2018, 2019. Nhất là việc cử tàu Quang Trung 016 lần đầu tiên thăm LB Nga vào tháng 7/2019.

Khẳng định Nga sẽ tiếp tục tham gia vào các cấu trúc an ninh khu vực thông qua cơ chế hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). Bày tỏ mong muốn việc thiết lập các cấu trúc hợp tác an ninh trong khu vực cần phải tuân theo hiến chương Liên Hợp Quốc, phù hợp luật pháp quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và sự kết nối giữa ASEAN với các quốc gia đối tác đối thoại, đảm bảo an ninh, hòa bình và phát triển.

Thay mặt Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang, chân thành cảm ơn Đại tướng Gerasimov đã mời đoàn thăm chính thức LB Nga cùng sự đón tiếp nồng ấm và chu đáo dành cho đoàn.

Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga; coi LB Nga là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trong năm 2019, Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất tiến hành hơn 70 hoạt động đối ngoại quốc phòng, trong đó có 12 hoạt động tham gia Năm chéo Việt – Nga 2019 – 2020, cho thấy mức độ quan hệ hợp tác có những bước bứt phá rõ nét, hình thức và nội dung ngày càng được mở rộng và làm sâu sắc trên nhiều lĩnh vực.

Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng LB Nga và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam

Trong thời gian tới Tổng Tham mưu trưởng 2 nước nhất trí về chủ trương tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng lâu dài, thiết thực và tin cậy, trên cơ sở các điều ước, thoả thuận quốc tế song phương, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch hợp tác phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018 – 2020 đã ký kết.

Sắp tới 2 bên tiếp tục thúc đẩy ký kết các văn bản tăng cường hợp tác trong đó có Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng giai đoạn 2019 – 2023. Tăng cường hợp tác Kỹ thuật quân sự, pháp chế, quân y, đào tạo và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chính trị quân sự. Trong đó, dành các xuất học bổng cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong năm học 2019 – 2020.

Nhân dịp này, Đại tướng Gerasimov chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Đại tướng Sergei Shoigu tới Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thượng tướng Phan Văn Giang mời Đại tướng Gerasimov thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Gerasimov vui vẻ nhận lời.

Chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang dẫn đầu diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác quốc phòng giữa 2 nước có bước đột phá rõ nét, theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, đẩy mạnh hợp tác giữa Bộ Tổng Tham mưu 2 nước khẳng định vai trò trụ cột trong tổng thể quan hệ giữa hai nước. Tiếp tục củng cố niềm tin chiến lược lâu dài, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa quân đội hai nước phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – LB Nga./.