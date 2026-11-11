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Tổng thống Cộng hòa Chile sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15/11

Thứ Tư, 22:48, 11/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 17/11/2026.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 11/11, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 17/11/2026.

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Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Chile diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.

PV/VOV.VN
Nguồn: Bộ Ngoại giao
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