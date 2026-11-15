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Tổng thống Cộng hòa Chile và Phu nhân đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

Chủ Nhật, 16:02, 15/11/2026
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Sáng 15/11, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 - 17/11/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường.

Tháp tùng Tổng thống Cộng hòa Chile và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam có: ông Franciso Perez Mackenna, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Nasly Bernal, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam; ông Daniel Mas, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Phát triển và Du lịch kiêm Bộ trưởng Bộ Khai khoáng; ông Jaime Campos, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; ông Julio Pertuze, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Fundación Chile; ông Frank Tressler, Tổng Thư ký về Chính sách đối ngoại.

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Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ông học tại Khoa Luật, Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile (Pontificia Universidad Católica de Chile). Ông chính thức bắt đầu sự nghiệp chính trị ở cấp chính quyền địa phương, giữ chức Ủy viên Hội đồng Thành phố Buin trong giai đoạn 1996-2000. Sau đó, ông được bầu làm Hạ nghị sĩ Quốc hội Chile và đảm nhiệm cương vị này trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp, từ năm 2002 đến năm 2018. Năm 2019, ông thành lập Đảng Cộng hòa Chile. Hiện ông giữ chức Tổng thống Cộng hòa Chile nhiệm kỳ 2026-2030.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả. Năm 2026, hai nước cùng nhau kỷ niệm dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2026) với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chuyến thăm góp phần tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng hiệu quả và thực chất hơn.

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Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trên cơ sở nền tảng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Chile liên tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực thời gian qua, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân từ ngày 15 đến 17/11/2026 có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

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Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường cho biết, đây là lần đầu tiên Tổng thống José Antonio Kast thăm chính thức Việt Nam trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Chuyến thăm là điểm nhấn quan trọng nhất trong năm kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam - Chile, là dịp để lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại chặng đường 55 năm đã qua và định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ Đối tác toàn diện, thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có hoạt động hiệu quả hơn.

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Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo Đại sứ Nguyễn Việt Cường, chuyến thăm còn có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ song phương. Việt Nam và Chile đều là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Việc Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 và đăng cai tổ chức APEC năm 2027 là dịp để tăng cường phối hợp với các thành viên Mỹ Latinh, trong đó Chile là đối tác gắn bó.

tong thong cong hoa chile va phu nhan den ha noi, tham chinh thuc viet nam hinh anh 5
Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và quyết tâm của lãnh đạo hai nước, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn trong quan hệ hai nước, đồng thời góp phần làm phong phú thêm quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Mỹ Latinh và Caribe. 

Theo TTXVN
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