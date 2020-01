Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản thăm phố cổ Hội An

Chiều tối 11/1, Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa và du lịch Nhật Bản do ông Nikai Toshihiro, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt dẫn đầu đến thăm phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm với đoàn.

Đón đoàn có ông Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Đoàn đã tham quan một số di tích ở phố cổ Hội An, Di sản Văn hóa Thế giới; những địa danh mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản như Châu Ấn Thuyền, đình Cẩm Phô, các ngôi nhà cổ ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Chùa Cầu, nhà cổ Tấn Ký, bảo tàng gốm sứ Mậu dịch Hội An.

Các thành viên trong đoàn cùng thưởng thức trà tại nhà hàng Hoa Anh Đào trước khi đến Công viên văn hóa ấn tượng Hội An dùng bữa tối và xem chương trình thực cảnh Ký ức Hội An.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng Đoàn chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh.



Chương trình tham quan phố cổ Hội An của Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa và du lịch Nhật Bản do ông Nikai Toshihiro, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật- Việt dẫn đầu là một trong những hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam từ ngày 10 - 13/1./.