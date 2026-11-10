TP.HCM bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, chỉ định 2 Bí thư phường

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Mai Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Đông Hiệp, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ông Huỳnh Văn Dân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyêt định cho các nhân sự (ảnh: Việt Dũng/SGGP)

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng điều động ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú An, đến Văn phòng Thành ủy TP.HCM và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú An, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cán bộ sớm nắm bắt và bắt tay ngay vào công việc, cùng tập thể cơ quan, đơn vị xây dựng sự đoàn kết và thực hiện các nhiệm vụ được giao.