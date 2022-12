TP.HCM cần đổi mới phương thức hoạt động của HĐND

Sáng 7/12, HĐND TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) nhằm đánh giá tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; đồng thời tập trung thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, biên chế - tổ chức trong những năm tới.

Tham dự phiên khai mạc có các Uỷ viên Bộ Chính trị: ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP.HCM.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ (ảnh T.N)

Kinh tế hồi phục, có thêm “liều vaccine tinh thần quý giá”

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, năm 2022, tình hình KT – XH TP.HCM đạt được nhiều kết quả tích cực, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 tăng trên 9%; có 14/19 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước đạt 457.500 tỷ đồng, đạt 118,35% dự toán và tăng 17,05% so cùng kỳ (ước đạt khoảng 1/3 thu ngân sách cả nước); khách du lịch nội địa đến TP ước đạt 25 triệu lượt, tăng 167,4%; khách quốc tế đến TP ước đạt 3,5 triệu lượt, tăng 100% so với cùng kỳ…

Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết, tình hình dịch bệnh được TP.HCM tiếp tục kiểm soát tốt, các cơ sở khám chữa bệnh dần hồi phục. Qua đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao trên địa bàn được tổ chức như là liều “vaccine tinh thần quý giá” hỗ trợ sức khoẻ nhân dân. Công tác đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân tiếp tục đạt kết quả tích cực…

Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu khai mạc (ảnh T.N)

TP.HCM đi trước, về đích trước

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, đây là kỳ họp rất quan trọng, thảo luận, quyết định nhiều quyết sách quan trọng của TP, diễn ra sau Hội nghị Trung ương 6, Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết 24…

Hiện TP.HCM và cả nước đang đứng trước nhiều thách thức. Tăng trưởng kinh tế TP đang có xu hướng chậm lại, chất lượng nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, năng lực y tế dự phòng và cơ sở chưa đáp ứng các dịch bệnh bất thường, an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…

Do đó, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị TP.HCM cần nắm chắc, kịp thời, thể chế hoá, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là những nội dung rất quan trọng mà Tổng Bí thư đã quán triệt tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển KT – XH và đảm bảo quốc phòng an ninh của Vùng Đông Nam Bộ và gần đây nhất là từ cuộc họp của Bộ Chính trị với TP.HCM…

Kỳ họp thứ 8 diễn ra trong 3 ngày (ảnh Q.H)

TP cần có những giải pháp đột phá, trước mắt chuẩn bị nội dung của Bộ Chính trị đã cho ý kiến về tiếp tục thực hiện cơ chế chính sách đặc thù cho TP.HCM; nếu kịp, đảm bảo chất lượng có thể trình Quốc hội khoá XV trong kỳ họp gần nhất.

Ngoài ra, TP cần thường xuyên theo dõi nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương, công vụ của đội ngũ cán bộ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu…Giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm bắt tình hình; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo (ảnh T.N)

TP.HCM cần đổi mới phương thức hoạt động của HĐND, bám sát nội dung Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ quyền hạn của HĐND, lắng nghe tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời thấu đáo ý kiến của nhân dân, chăm lo tốt hơn đời sống, tinh thần của nhân dân…

Theo ông Trần Thanh Mẫn, cùng với cả nước, TP.HCM đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất sáng tạo và đạt được những kết quả đáng mừng, có ý nghĩa quan trọng không chỉ của TP mà tác động quan trọng đến phát triển KT – XH của cả nước. Đồng thời, ông Trần Thanh Mẫn tin tưởng, TP sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

"Tin tưởng TP.HCM sẽ sớm trở thành TP văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ, “đi trước, về đích trước” trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 phát triển ngang tầm với các TP ở châu Á theo tinh thần Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đề ra" - ông Trần Thanh Mẫn cho biết.

Kỳ họp sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng (ảnh T.N)

Kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM khoá X sẽ diễn ra trong 3 ngày. Trong buổi chiều ngày thứ nhất, các đại biểu thảo luận tại tổ./.