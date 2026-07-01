TP.HCM dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khởi động chuỗi sự kiện 50 năm

Sáng 1/7, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), đoàn đại biểu do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn đã thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng ngày, TP.HCM sẽ tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng, với điểm cầu trung tâm tại khu vực Cảng Sài Gòn, gồm Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Công viên cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 1 đến 2/7 với nhiều nội dung phong phú như dâng hoa tưởng niệm, khởi công công trình chào mừng, chương trình nghệ thuật cầu truyền hình đặc biệt kết nối TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping tại trụ sở HĐND - UBND TP.HCM, cùng hoạt động bắn pháo hoa tại 16 điểm trên địa bàn.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự kiến tổ chức trọng thể vào sáng 2/7 tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc lập).

Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, lực lượng vũ trang và khách mời quốc tế.

* Một số hình ảnh tại buổi lễ