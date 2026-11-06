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TP.HCM nghiên cứu chấm KPI việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thứ Sáu, 20:37, 06/11/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM nghiên cứu gắn kết quả giải quyết kiến nghị với đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức thông qua chỉ số KPI của người đứng đầu. Những đơn vị chậm xử lý, trả lời chưa đầy đủ hoặc chưa xác định rõ trách nhiệm sẽ được chấn chỉnh.

UBND TP.HCM vừa có báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố khóa XI.

Theo báo cáo, có 628 lượt ý kiến, kiến nghị được HĐND Thành phố chuyển đến UBND Thành phố xem xét, giải quyết. Tính đến ngày 3/11/2026, Thành phố đã giải quyết, trả lời 492/628 ý kiến, kiến nghị, đạt tỷ lệ khoảng 78%.

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Một cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND TP.HCM sau kỳ họp thứ 3. (Ảnh: Thiên Lý)

Các kiến nghị tập trung chủ yếu vào quản lý dự án, hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội, giấy phép xây dựng (chiếm khoảng 47%); chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính và an sinh xã hội (khoảng 30%); quản lý đất đai, bồi thường, tái định cư và bảo vệ môi trường (khoảng 20%).

Thời gian tới, UBND TP.HCM tiếp tục đôn đốc các sở, ngành và địa phương nâng cao trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng giải quyết kiến nghị. Những đơn vị chậm xử lý, trả lời chưa đầy đủ hoặc chưa xác định rõ trách nhiệm sẽ được chấn chỉnh. Thành phố cũng nghiên cứu gắn kết quả giải quyết kiến nghị với đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức thông qua chỉ số KPI của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM kiến nghị HĐND Thành phố phân loại, chuyển kiến nghị theo từng đợt tiếp xúc cử tri; đồng thời rà soát, tổng hợp các kiến nghị trùng lặp thành chuyên đề, phân định rõ thẩm quyền ngay từ khâu tiếp nhận, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết và bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri…

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Cần theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri đúng hạn

VOV.VN - Nhiều ý kiến của cử tri tại TP.HCM chưa được xử lý dứt điểm, trong đó có những ý kiến kéo dài qua nhiều thời gian. Đề xuất chấm điểm KPI việc giải quyết kiến nghị của cử tri, gắn với trách nhiệm người đứng đầu sở ngành và xây dựng phần mềm theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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