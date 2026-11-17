Theo đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa các nội dung kết luận vào chương trình, kế hoạch công tác, tập trung nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, thụ lý, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri. Công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, gắn với trách nhiệm củng cố niềm tin của nhân dân.

TP.HCM nghiên cứu đánh giá thi đua, xếp loại công vụ bằng kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri (Ảnh: Duy Phương)

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc khắc phục những hạn chế trong công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời kiến nghị của cử tri, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả theo nguyên tắc “rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả”. Đồng thời, chủ động rà soát, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND Thành phố xử lý, trả lời các kiến nghị với nội dung cụ thể, rõ ràng, đúng quy định pháp luật.

Đối với những vấn đề chưa thể giải quyết ngay, các cơ quan, đơn vị phải nêu rõ nguyên nhân, giải pháp và lộ trình thực hiện; tăng cường phối hợp với các Tổ đại biểu HĐND Thành phố tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri bức xúc, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài, đông người và phức tạp.

Đồng thời nghiên cứu đưa kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri vào tiêu chí đánh giá thi đua, xếp loại công vụ hằng năm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu; làm cơ sở xem xét năng lực, quy hoạch, bố trí cán bộ.

Bên cạnh đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, chuyển xử lý, theo dõi tiến độ và công khai kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, từng bước số hóa quy trình, tạo thuận lợi để người dân tra cứu, theo dõi và giám sát.

Thành phố giao Trung tâm Chuyển đổi số chủ trì nghiên cứu, tham mưu ứng dụng nền tảng số và dữ liệu lớn trong tiếp nhận, chuyển tải, theo dõi tiến độ và công khai kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; hướng đến số hóa toàn bộ quy trình xử lý, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả phục vụ nhân dân.