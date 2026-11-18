Chủ tịch UBND TP trực tiếp theo dõi 3 phường và đặc khu Côn Đảo

Theo quyết định của UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Lê Quốc Phong phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển KT-XH. Ông cũng chỉ đạo các lĩnh vực tổ chức bộ máy, cán bộ, cải cách hành chính, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tài chính, ngân sách, kế hoạch và đầu tư, quốc phòng, an ninh, nội chính, thanh tra, kiểm tra, giám sát, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong (ảnh: Duy Phương)

Ông Lê Quốc Phong trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TP và Bộ Tư lệnh TP. Địa bàn theo dõi, chỉ đạo gồm các phường Sài Gòn, Bến Thành, Dĩ An và đặc khu Côn Đảo.

Nhiệm vụ cụ thể 7 Phó Chủ tịch

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà điều hành, giải quyết công việc hằng ngày của UBND TP và đôn đốc thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác. Ông giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân, kế hoạch phát triển KT-XH, thúc đẩy tăng trưởng hai con số và liên kết vùng. Ông trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP, Sở Công Thương, Sở Du lịch và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Lộc Hà

Ông Nguyễn Lộc Hà theo dõi các phường: Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Bình Thạnh, Thủ Đức, Đông Hưng Thuận, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Tân Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Bình Dương và các xã: Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phụ trách văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, an toàn thực phẩm, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính, dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở và thi đua, khen thưởng. Ông theo dõi công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội, trực tiếp chỉ đạo các sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, An toàn thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường (ảnh: Hà An)

Ông Nguyễn Mạnh Cường theo dõi các phường: Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Bình Trưng, Phước Long, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Hạnh Thông, An Nhơn, Bình Lợi Trung, Phú Lợi và các xã: An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phụ trách quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt, an toàn giao thông, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và khoáng sản. Ông theo dõi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Ông trực tiếp chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh (ảnh: Hà An)

Ông Hoàng Nguyên Dinh theo dõi các phường: Bình Quới, Tân Sơn Hòa, Diên Hồng, Vườn Lài, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Cát Lái, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng và các xã: Minh Thạnh, Thanh An, Long Hòa, Long Sơn, Châu Pha, Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ, An Thới Đông.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh phụ trách đất đai, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, trừ khoáng sản. Nhiệm vụ gồm quản lý giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển, thủy sản và phòng, chống thiên tai. Ông trực tiếp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao và Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh (ảnh: Văn Ngân)

Ông Bùi Minh Thạnh theo dõi các phường: Hòa Lợi, Thới Hòa, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Hòa Hưng, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn và các xã: Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Dầu Tiếng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phụ trách tài chính, ngân sách, giá, phí, tài sản công và nhà, đất công. Ông theo dõi các dự án đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đối tác công tư (PPP), trừ các dự án đường sắt. Ông cũng phụ trách sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh (ảnh: Hà An)

Ông Nguyễn Công Vinh theo dõi các phường: Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hòa, Bà Rịa, Tam Long, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành và các xã: Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy phụ trách quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính, dân tộc, tôn giáo, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và xây dựng văn bản pháp luật. Ông theo dõi việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng và công tác phòng, chống ma túy. Ông trực tiếp chỉ đạo Thanh tra TP, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, đồng thời giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Công an TP và Bộ Tư lệnh TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy (ảnh: Hà An)

Ông Trần Văn Bảy theo dõi các phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Lâm, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, An Khánh và các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phụ trách khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh, bưu chính, viễn thông, các khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Ông trực tiếp chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Trung tâm Chuyển đổi số TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ (ảnh: Hà An)

Ông Trương Minh Huy Vũ theo dõi các phường: Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Hiệp Bình, Tam Bình, cùng các xã: Cần Giờ, Bình Khánh, Nhà Bè, Hiệp Phước và xã đảo Thạnh An.

Quyết định cũng giao các Ủy viên UBND TP chịu trách nhiệm về hoạt động của cơ quan, đơn vị mình phụ trách, tham mưu triển khai các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực quản lý và hỗ trợ Thường trực UBND TP theo dõi các phường, xã được phân công.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/11/2026, thay thế Quyết định số 6699/QĐ-UBND ngày 9/10/2026.

Ngày 12/11, HĐND TP.HCM đã bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Quốc Phong. Hiện Thường trực UBND TP.HCM gồm Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong và 7 Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Lộc Hà (Phó Chủ tịch Thường trực) và các ông: Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy và Trương Minh Huy Vũ.