TP.HCM sẽ bố trí những người có năng lực vào những vị trí quan trọng

Bộ Công an vừa quyết định bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT – Công an Hà Nội đối với Đại tá Trần Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an Hà Nội;