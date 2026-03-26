TP.HCM tiếp tục sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Năm, 16:54, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/3, Ủy ban bầu cử TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo, trước bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu của TP.HCM đã tổ chức 5.347 hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp vận động bầu cử, với sự tham gia của hơn 88.300 cử tri.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Hoa Lê)

Cùng với đó, có 5.815 buổi mạn đàm tiểu sử người ứng cử được tổ chức, với hơn 347.936 lượt người tham dự.

TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức bầu cử sớm vào ngày 26/2 tại 4 khu vực với 4.406 cử tri, bảo đảm đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

Kết quả, cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,06%; lựa chọn bầu đủ 38 ĐBQH, 125 đại biểu HĐND thành phố; bầu 4.228 đại biểu HĐND cấp xã.

Ủy ban bầu cử TP.HCM đánh giá, công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; chất lượng người ứng cử được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM (Ảnh: Hoa Lê)

Công tác tuyên truyền được tổ chức sâu rộng, đa dạng, hiệu quả, tạo sự lan tỏa tích cực, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao.

Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội được triển khai đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh - trật tự trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đề nghị các đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đúng quy định và tiến độ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp xã theo quy định, đồng thời hoàn thành việc sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập.

Khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; rà soát quản lý biên chế, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp. Tập trung bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026-2031.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Tăng đại biểu dân cử chuyên trách để Quốc hội, HĐND hoạt động chuyên nghiệp hơn

VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đủ số lượng với chất lượng được nâng cao rõ rệt, đặc biệt tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách. Kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Cử tri nhiều địa phương đánh giá cao kết quả bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

VOV.VN - Sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI, cử tri tại các địa phương như Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP.HCM bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao kết quả cuộc bầu cử.

PGS.TS Phạm Ngọc Trung: Đại biểu HĐND là "chốt chặn" hiệu quả trong mô hình 2 cấp

VOV.VN - Việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước cải cách tổ chức bộ máy đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND), đặc biệt ở cấp xã, phường.

