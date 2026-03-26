TP.HCM tiếp tục sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập

Theo báo cáo, trước bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu của TP.HCM đã tổ chức 5.347 hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp vận động bầu cử, với sự tham gia của hơn 88.300 cử tri.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Hoa Lê)

Cùng với đó, có 5.815 buổi mạn đàm tiểu sử người ứng cử được tổ chức, với hơn 347.936 lượt người tham dự.

TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức bầu cử sớm vào ngày 26/2 tại 4 khu vực với 4.406 cử tri, bảo đảm đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

Kết quả, cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,06%; lựa chọn bầu đủ 38 ĐBQH, 125 đại biểu HĐND thành phố; bầu 4.228 đại biểu HĐND cấp xã.

Ủy ban bầu cử TP.HCM đánh giá, công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; chất lượng người ứng cử được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM (Ảnh: Hoa Lê)

Công tác tuyên truyền được tổ chức sâu rộng, đa dạng, hiệu quả, tạo sự lan tỏa tích cực, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao.

Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội được triển khai đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh - trật tự trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đề nghị các đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đúng quy định và tiến độ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp xã theo quy định, đồng thời hoàn thành việc sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập.

Khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; rà soát quản lý biên chế, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp. Tập trung bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026-2031.