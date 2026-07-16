Trao 34 giải thưởng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Đảng Trung ương dự buổi Lễ.

Ban Tổ chức cuộc thi trao 34 giải thưởng, gồm: 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải Khuyến khích; đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tặng Bằng khen đối với 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai Cuộc thi. Đài TNVN có 1 tác phẩm giải A, 1 tác phẩm giải B, 2 tác phẩm đoạt giải C.

Chương trình văn nghệ chào mừng của các nghệ sỹ Đài TNVN.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự lễ tổng kết và trao giải.

Các đại biểu dự lễ tổng kết và trao giải.

Các đại biểu dự lễ tổng kết và trao giải.

Sau gần 3 tháng triển khai (từ tháng 3 đến hết tháng 5/2026), cuộc thi nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Đảng ủy và Ban Tổ chức cuộc thi; sự hưởng ứng tích cực của các cấp ủy trực thuộc và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Theo báo cáo tổng hợp của các đảng ủy trực thuộc, toàn Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương nhận 5.983 tác phẩm tham gia cuộc thi, trong đó có 5.900 tác phẩm thuộc thể loại báo, tạp chí và 83 tác phẩm thuộc thể loại phát thanh, truyền hình, video clip.

Sau khi tổ chức sơ tuyển, 19/19 đảng ủy trực thuộc đã lựa chọn 505 tác phẩm tiêu biểu gửi tham dự cuộc thi cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Ban Giám khảo đã lựa chọn 63 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Các đảng bộ trực thuộc đã hưởng ứng cuộc thi rất trách nhiệm và tích cực. Những đơn vị có số lượng tác phẩm dự thi lớn như Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với 4400 tác phẩm; đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam với hơn 800 tác phẩm; đảng bộ Đài TNVN với 155 tác phẩm; đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam với 121 tác phẩm…

Đồng chí Đoàn Minh Huấn và đồng chí Nguyễn Long Hải trao Giải A cho các tác giả. Tác giả Vũ Hồ Điệp, Ban Thời sự, Đài TNVN đại diện nhóm tác giả nhận Giải A.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là chất lượng các tác phẩm tiếp tục được nâng lên. Phần lớn các tác phẩm bám sát chủ đề cuộc thi, có kết cấu chặt chẽ, lập luận khoa học, gắn lý luận với thực tiễn. Các tác giả lựa chọn các chủ đề có ý nghĩa căn cốt về kiên định, bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng và nhanh nhạy, chủ động phát hiện những vấn đề nóng hổi từ thực tế công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước để phân tích, luận giải; tuyên truyền, phủ xanh thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các bài viết không đơn thuần phản ánh thực trạng chung chung mà đi sâu phân tích, mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ hiệu quả các quyết sách lớn của Đảng.

Đồng chí Lê Quốc Minh và đồng chí Đỗ Tiến Sỹ trao Giải B cho các tác giả.

“Điều quan trọng nhất mà cuộc thi mang lại không chỉ là số lượng tác phẩm hay số lượng giải thưởng được trao, mà là đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Thông qua cuộc thi, nhiều cơ quan, đơn vị đã gắn việc nghiên cứu, sáng tác tác phẩm chính luận với nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn.

Cuộc thi cũng tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trao đổi, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm không chỉ có giá trị phục vụ cuộc thi mà còn có thể tiếp tục khai thác, sử dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý luận, tổng kết thực tiễn và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí và truyền thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định.

Đồng chí Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân trao Giải C cho nhóm tác giả.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao Giải C cho các tác giả.

Trưởng Ban cuộc thi cho biết, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra cả thời cơ và thách thức mới đối với công tác tư tưởng. Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điều đó đòi hỏi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải tiếp tục được đổi mới, chủ động và hiệu quả hơn.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng; xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết, điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là chất lượng các tác phẩm tiếp tục được nâng lên.

Đề nghị các đảng ủy trực thuộc tiếp tục quan tâm khai thác, sử dụng hiệu quả các tác phẩm đoạt giải và các tác phẩm có chất lượng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, sinh hoạt chi bộ, bồi dưỡng lý luận chính trị và trên các nền tảng truyền thông của cơ quan, đơn vị; đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, viết chính luận và truyền thông chính sách, từng bước hình thành lực lượng nòng cốt có chất lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các cấp ủy cũng cần quan tâm đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong điều kiện mới.

“Tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm được rút ra từ cuộc thi năm nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tuyên truyền các chủ trương của Đảng; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân bày tỏ tin tưởng.