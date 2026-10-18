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Trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Chủ Nhật, 20:45, 18/10/2026
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VOV.VN - Tối 18/10, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự, phát biểu chỉ đạo và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức.

Tối ngày 18/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương dự và trao giải cuộc thi.

Toàn cảnh Buổi lễ trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026:

trao giai cuoc thi chinh luan bao ve nen tang tu tuong cua Dang nam 2026 hinh anh 1
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Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, phát biểu chỉ đạo và trao giải cuộc thi.
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Hoàng Ân/VOV
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