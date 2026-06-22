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Trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Hai, 16:10, 22/06/2026
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VOV.VN - Ngày 22/6, Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp với Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức “Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026”.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI năm 2026, được Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp với các trường đại học khu vực ĐBSCL triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên.

Sau thời gian phát động, cuộc thi năm 2026 nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên với tổng số 872 tác phẩm dự thi; trong đó có 856 tác phẩm viết thuộc các thể loại tạp chí, báo in, báo điện tử và 16 tác phẩm thuộc các loại hình video clip, phát thanh, truyền hình. Từ kết quả sơ tuyển, Ban Tổ chức đã lựa chọn 80 tác phẩm gửi dự thi cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

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PGS. TS Nguyễn Xuân Phong, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu tại hội nghị.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Nhiều tác phẩm có hình thức thể hiện sinh động, gần gũi, hướng đến đối tượng sinh viên, đoàn viên, thanh niên.

Các tác phẩm dự thi năm nay cơ bản bám sát chủ đề, có chất lượng tốt, phản ánh những vấn đề thời sự gắn với thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và lan tỏa các giá trị tích cực trong xã hội.   

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Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm.
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Sinh viên đặt câu hỏi giao lưu.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã tiến hành tổng kết, trao giải cho 45 tác phẩm xuất sắc (có 30 tác phẩm của khối cán bộ, giảng viên và 15 tác phẩm của khối sinh viên). Cơ cấu giải thưởng gồm 7 giải A, 11 giải B, 11 giải C và 16 giải Khuyến khích cho tất cả các thể loại.

Đánh giá về những tác phẩm dự thi năm nay tại Hội nghị tổng kết này, PGS. TS Nguyễn Xuân Phong, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV cho rằng: “Chất lượng các tác phẩm được tăng lên, các bài viết sâu sắc hơn, có tính chiến đấu cao hơn và có sự lan tỏa và ảnh hưởng đến xã hội nhiều hơn. Qua cuộc thi này cũng đã tạo sự gắn kết với nhau. Đây là sự kết nối để từ đó chúng ta hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Hoạt động này sẽ còn lan tỏa và tạo hiệu ứng xã hội tốt hơn nữa”.  

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Trao giải cho các tác giả là giảng viên.
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Trao giải cho các tác giả là sinh viên.

Đặc biệt tại hội nghị này đã tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Sinh viên ĐBSCL với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số”. Buổi tọa đàm đã tạo diễn đàn trao đổi về vai trò của sinh viên trước những tác động của mạng xã hội, tin giả, trí tuệ nhân tạo và truyền thông mới; đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, phản biện thông tin và lan tỏa thông tin chính thống.

Văn Ánh/VOV-ĐBSCL
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