Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định nghỉ hưu đối với các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Quyết định nghỉ hưu đối với các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công tác tại các ban, cơ quan đảng Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Thường Trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định nghỉ hưu đối với các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành địa, phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng nhì cho cho 25 đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên lãnh đạo Chính phủ, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những đóng góp quan trọng và chân thành cảm ơn những cống hiến của các đồng chí nghỉ chế độ cho sự nghiệp cách mạng của đất nước trong suốt thời gian vừa qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, mỗi đồng chí nhận quyết định hôm nay có quá trình công tác, cương vị và những đóng góp khác nhau nhưng đều trải qua nhiều năm phấn đấu, rèn luyện, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao những trọng trách quan trọng.

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong những năm qua đất nước ta đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách, có những vấn đề rất mới, rất phức tạp, chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh đó các đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển đất nước, chăm lo đời sống nhân dân, bảo vệ độc lập chủ quyền và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định những thành quả mà đất nước có được ngày hôm nay là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục, có sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có công sức, tâm huyết của các đồng chí nhận Quyết định hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội thời gian qua và cho biết, cùng với phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cùng với đó, hoạt động đối ngoại tiếp tục được triển khai một cách tích cực, mở rộng quan hệ với các đối tác, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và tạo thêm những điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định nghỉ chế độ cho các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ, bên cạnh những thuận lợi, có nhiều khó khăn, thách thức đang đặt ra như tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao; mục tiêu tăng trưởng hai con số liên tục đặt ra những thách thức, trong khi đó nguồn lực còn hạn chế; nhiều vấn đề còn tồn tại, bất cập phải tập trung giải quyết; tổ chức bộ máy sau sắp xếp vẫn còn những việc phải tiếp tục hoàn thiện; năng lực tổ chức thực hiện, chất lượng đội ngũ cán bộ một số nơi cũng chưa theo kịp yêu cầu; đời sống của một bộ phận nhân dân ở một số vùng cũng còn có những khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì cho các đồng chí nhận Quyết định

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chúng ta không chủ quan trước những kết quả bước đầu, những cũng không né tránh những hạn chế, yếu kém. Điều quan trọng là phải nhìn đúng tình hình, xác định đúng việc, có quyết tâm và cách làm phù hợp để giải quyết từng vấn đề, tạo ra những chuyển biến thực chất để làm nền tảng cho phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Quyết định nghỉ chế độ cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng

“Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới rất quan trọng với những mục tiêu lớn, khát vọng lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề. Tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ này nhận thức sâu sắc được trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và các thế hệ đi trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đoàn kết, đổi mới, phát huy những thành quả đã đạt được và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm đề ra.

Nhân dịp hôm nay thì tôi cũng xin nhấn mạnh thêm với các đồng chí một điều, dù ở cương vị nào, đang công tác hay đã nghỉ hưu nhưng chúng ta vẫn luôn có chung tình cảm, trách nhiệm và mong muốn đất nước ngày càng phát triển, nhân dân ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Những năm tháng công tác có thể khép lại nhưng những tình cảm đồng chí, đồng đội, những kỷ niệm và những đóng góp cho đất nước sẽ còn mãi. Chúng tôi luôn trân trọng điều đó và mong rằng mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục được gìn giữ, được vun đắp”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định nghỉ chế độ đối với các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có trách nhiệm sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, chu đáo các chế độ, chính sách đối với các đồng chí. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây không chỉ là tình cảm, là trách nhiệm, mà còn là đạo lý của Đảng ta đối với những người đã dành nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp chung, cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, mặc dù đã nghỉ công tác nhưng với trình độ, kinh nghiệm đã tích lũy được, các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV tiếp tục theo dõi, chia sẻ kinh nghiệm hay, đóng góp những ý kiến quý báu để Đảng và Nhà nước không ngừng hoàn thiện, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời tri ân, cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế đã dành tình cảm, tạo điều kiện để được học tập, được trưởng thành, được phát triển. Khẳng định, khi về nghỉ công tác vẫn luôn giữ cốt cách của người cán bộ lãnh đạo, giữ phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, không làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và luôn luôn trung thành với sự nghiệp của Đảng. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúng ta nhất định thành công, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra.