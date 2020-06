Triển lãm “75 năm Công an nhân dân-vì nước quên thân, vì dân phục vụ“

Triển lãm trưng bày giới thiệu hơn 500 bức ảnh tư liệu, hiện vật, trong đó có 320 ảnh, 200 hiện vật gồm 3 phần: Bác Hồ với Công an nhân dân; Công an nhân dân Việt Nam - 75 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển; thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Đây là những tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu thể hiện sự quan tâm, chăm lo, dạy dỗ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân; thành tựu và hoạt động tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân trong học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và trong thực hiện “lời kêu gọi thi đua ái quốc” cùng những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành.

Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong chiến tranh cũng như hoà bình lực lượng công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc, lấy lợi ích của tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng mục tiêu cao nhất để phấn đấu đem hết sức lực, tài trí, tính mạng của mình để bảo vệ Đảng và Nhà nước chế độ Xã hội Chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, có 46 đồng chí anh dũng hi sinh trong lực lượng công an, 1.300 đồng chí bị thương và hơn 300 đồng chí bị lây phơi nhiễm.

Các hiện vật được trưng bày tại triển lãm.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thành, triển lãm này nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Trên chặng đường xây dựng và phát triển, nhiều những tấm gương cán bộ, chiến sĩ đã vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mưu trí dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, vượt qua nhiều khó khăn thách thức lập nhiều thành tích, chiến công hiển hách tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng”./.