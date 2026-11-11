Trình Quốc hội xem xét điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình tóm tắt về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo đó, điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.

Kết quả sau khi điều chỉnh, Thành phố Hà Nội có 3.399,90 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người. Tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người. Cả 2 tỉnh, thành phố không thay đổi về số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình tóm tắt về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: quochoi.vn

Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đã bảo đảm các điều kiện quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; riêng đối với điều kiện phù hợp quy hoạch (điểm a), Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương và đề nghị rà soát điều chỉnh quy hoạch sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Về tiêu chuẩn: Thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên biến động không quá 20%ª, do vậy không phải đánh giá tiêu chuẩn của thành phố và tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Ủy ban nhân dân hai địa phương đã xây dựng Đề án và lấy ý kiến nhân dân đạt tỷ lệ đồng thuận cao (thành phố Hà Nội đạt tỷ lệ 94,97% và tỉnh Phú Thọ đạt tỷ lệ 97,10%).

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với các lý do như đã nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa 2 tỉnh, thành phố đã được Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: quochoi.vn

Căn cứ vào hồ sơ Đề án do Chính phủ trình, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Riêng đối với điều kiện về bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị “rà soát điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính”. Do đó, đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai để kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước cũng như bảo đảm thuận lợi và tính chính xác, khách quan của các số liệu trong quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính về sau này.