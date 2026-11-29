Mở rộng cơ chế thu hút nhân tài

Sau thời gian học tập, làm việc và tham gia các hoạt động cộng đồng tại Australia, anh Đặng Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia nhận thấy, khoảng cách phát triển giữa các quốc gia không chỉ nằm ở nguồn lực tài chính hay trình độ công nghệ, mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng con người và thể chế để những người có năng lực phát huy được sở trường.

Theo anh Đặng Đình Hùng, Việt Nam đang có lợi thế lớn khi thế hệ trẻ ngày nay có điều kiện tiếp cận với thế giới rộng mở hơn các thế hệ trước. Hàng trăm nghìn sinh viên, chuyên gia, nhà khoa học và người Việt Nam đang học tập, làm việc tại nhiều quốc gia là nguồn lực trí thức quý giá mà đất nước cần có cơ chế kết nối và khai thác hiệu quả. Điều quan trọng là cần thay đổi cách tiếp cận trong thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Thay vì chỉ đặt vấn đề người tài lựa chọn trở về hay ở lại, cần nhìn nhận đóng góp của họ trên nhiều phương diện và bằng những hình thức linh hoạt hơn.

Anh Đặng Đình Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia. Ảnh: NVCC

Đây cũng là hướng đi mà Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia đang nỗ lực thúc đẩy, đó là biến cộng đồng sinh viên, trí thức trẻ thành một mạng lưới kết nối nguồn lực cho Việt Nam trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế và giao lưu nhân dân. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng và quản lý đầu tư, dự án tại Australia, anh Hùng cũng mong muốn những kiến thức, phương pháp quản trị và kinh nghiệm thực tiễn tích lũy được có thể được vận dụng vào quá trình phát triển trong nước.

Cũng là một kiều bào xa quê, ông Nguyễn Duy Anh, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu cho rằng, điều quan trọng nhất để người tài đóng góp cho quê hương là phải tạo dựng được một môi trường cởi mở, nơi họ được tôn trọng và có điều kiện phát huy giá trị tri thức.

Theo ông Nguyễn Duy Anh, phần lớn trí thức và doanh nhân người Việt ở nước ngoài đều có mong muốn đóng góp cho quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh các chính sách ưu đãi, họ cần những cơ chế hợp tác thuận lợi, minh bạch, ổn định và bảo đảm sự tôn trọng đối với giá trị tri thức. Việc phát huy vai trò của các mạng lưới chuyên gia, trí thức và tổ chức cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng cần được đẩy mạnh, qua đó hình thành những cầu nối thực chất giữa nguồn lực toàn cầu của người Việt với nhu cầu phát triển trong nước.

Ông Nguyễn Duy Anh, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu. Ảnh: NVCC

Chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị tài năng

Định hướng thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn đã được đặt ra tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (tháng 10/2026). Hội nghị đã ban hành Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đây là một trong những định hướng nhằm thúc đẩy việc phát huy nguồn lực nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, để nguồn lực trí thức trong và ngoài nước thực sự trở thành động lực phát triển, vấn đề không chỉ nằm ở việc thu hút được bao nhiêu người tài, mà còn ở khả năng tạo lập môi trường để họ phát huy năng lực sau khi được tuyển chọn.

Phân tích về vấn đề này, TS. Đoàn Văn Tình, Học viện Hành chính và Quản trị công (APAG) cho rằng, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, có vai trò dẫn dắt đổi mới sáng tạo và củng cố năng lực tự chủ chiến lược. Dù vậy, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài thời gian qua vẫn chưa tạo được những chuyển biến tương xứng với tiềm năng do còn tồn tại nhiều điểm nghẽn.Trước hết là tư duy quản lý hành chính còn nặng nề, khép kín và thiếu niềm tin vào người tài. Không ít cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút nhân lực chất lượng cao nhưng vẫn áp dụng quy trình tuyển dụng cứng nhắc, đặt nặng thâm niên, văn bằng, chứng chỉ và quá trình phấn đấu theo lối mòn. Điều này vô hình trung tạo ra rào cản đối với những người có năng lực thực chất, đặc biệt là các chuyên gia được đào tạo và làm việc trong môi trường quốc tế.

Điểm nghẽn thứ hai nằm ở môi trường làm việc, điều kiện nghiên cứu và cơ chế giao nhiệm vụ chưa tương xứng. Thu hút người tài không thể chỉ dựa vào chế độ đãi ngộ ban đầu, mà quan trọng hơn là phải giao cho họ những bài toán lớn, trao quyền tự chủ chuyên môn và bảo đảm nguồn lực cần thiết để triển khai công việc.

TS. Đoàn Văn Tình, Học viện Hành chính và Quản trị công (APAG). Ảnh: NVCC

"Nếu một chuyên gia được mời về nhưng vẫn phải chờ đợi qua nhiều tầng nấc thủ tục, nhiệm vụ được giao nhỏ giọt, không có quyền chủ động trong chuyên môn và quyết định giải pháp, thì rất khó phát huy năng lực cũng như giữ chân người tài lâu dài", TS. Đoàn Văn Tình nói.

Bên cạnh đó, cơ chế liên thông giữa khu vực công và khu vực tư, giữa trong nước và quốc tế vẫn chưa thực sự thông thoáng. Những rào cản về tiêu chuẩn ngạch, bậc và chế độ biên chế cứng có thể khiến các cơ quan nhà nước bỏ lỡ cơ hội tiếp cận nhiều chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc đang làm việc ngoài khu vực công hoặc ở nước ngoài.

Từ thực tế đó, TS. Đoàn Văn Tình cho rằng cần chuyển đổi căn bản từ tư duy "quản lý hành chính" sang "quản trị tài năng". Thay vì đặt nặng việc kiểm soát quy trình, cần chuyển sang khuyến khích, tạo điều kiện để người có năng lực tham gia giải quyết các nhiệm vụ phát triển, không phân biệt nguồn nhân lực trong hay ngoài nước, khu vực công hay tư.

Cùng với đó, việc tuyển chọn và sử dụng nhân tài cần gắn với sản phẩm, kết quả và giá trị cống hiến cụ thể. Nhà nước cần mạnh dạn giao việc lớn, trao quyền thực chất, đồng thời xây dựng cơ chế đánh giá minh bạch dựa trên hiệu quả đầu ra. Các chính sách về tiền lương, thuế, nhà ở, điều kiện nghiên cứu và môi trường làm việc cũng cần được hoàn thiện đồng bộ để người tài yên tâm cống hiến.

Như vậy, từ việc kết nối trí thức Việt Nam trên toàn cầu đến đổi mới cơ chế tuyển chọn, giao việc và đãi ngộ trong nước, điểm chung của các ý kiến là phải tạo dựng một môi trường thực sự trọng dụng năng lực. Khi người tài được tin tưởng, được trao cơ hội, quyền hạn và nguồn lực tương xứng, khát vọng cống hiến mới có thể chuyển hóa thành những sản phẩm và giá trị cụ thể, góp phần tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.