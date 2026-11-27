Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 27/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã hội kiến Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Han Seong Sook; làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung Kwan; tiếp một số tổ chức kinh tế tiêu biểu Hàn Quốc gồm Samsung, SK, LH và thăm Thung lũng công nghệ Pangyo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã hội kiến Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Han Seong Sook. (Ảnh: Đào Lâm/PV TTXVN tại Hàn Quốc)

Trong không khí chân tình, hữu nghị, Thủ tướng Han Seong Sook bày tỏ vui mừng đón tiếp Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu; khẳng định coi trọng và mong muốn cùng Việt Nam phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã chuyển lời thăm hỏi thân tình của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Han Seong Sook và bày tỏ tin tưởng Chính phủ Hàn Quốc sẽ sớm thực hiện thành công tầm nhìn trở thành “quốc gia không thể thay thế”, gia nhập nhóm 3 cường quốc về trí tuệ nhân tạo và nhóm 5 cường quốc về khoa học và công nghệ.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Thủ tướng Han Seong Sook đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước; khẳng định tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư luôn là điểm sáng trong quan hệ hai nước; giao lưu nhân dân diễn ra nhộn nhịp.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tạo cơ sở vững chắc thúc đẩy phát triển toàn diện quan hệ song phương; triển khai thực chất các thỏa thuận và cam kết đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là tại chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 8/2025), chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (tháng 9/2026) và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (tháng 4/2026); mở rộng hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình và hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc trong năm 2027 và hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Trao đổi về định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thông báo về những mục tiêu, yêu cầu chiến lược trong thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng nền công nghiệp hiện đại.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Hàn Quốc tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh, tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư, tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu và năng lượng; tiếp tục hợp tác chặt chẽ triển khai thành công mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Về hợp tác công nghiệp, công nghệ và các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIR) đã cùng chia sẻ về kinh nghiệm của hai nước trong chiến lược tự chủ quốc gia và chiến lược quốc gia về nâng cao chất lượng, năng suất lao động. Trên cơ sở thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm phát triển công nghiệp và mạng lưới doanh nghiệp của Hàn Quốc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị hai bên cùng tổ chức các chương trình thường kỳ về hợp tác nâng cao năng suất công nghiệp Việt Nam như chuyển đổi số, ứng dụng AI trong các nhà máy, chia sẻ kinh nghiệm về quy trình sản xuất, quản trị chất lượng, tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Trong trao đổi với lãnh đạo các tập đoàn tiêu biểu Hàn Quốc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc, là bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam; mong muốn các tập đoàn Samsung, SK, LH không chỉ tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam mà còn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực công nghệ, phát triển công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng các khu công nghệ cao kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tương tự mô hình của Thung lũng công nghệ Pangyo, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu của hai nước.