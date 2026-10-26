Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ vui mừng đón tiếp Đại sứ Hàn Quốc đến thăm và làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; chúc mừng Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Đồng chí đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, với sự tin cậy chính trị ngày càng cao và gắn kết chiến lược trên nhiều lĩnh vực ngày càng sâu rộng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tiếp bà Lee Miyon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, xác định Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng mạnh mẽ, thực chất. Đánh giá cao kinh nghiệm của Đại sứ trong lần thứ hai trở lại làm việc tại Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ thành công.

Đại sứ Lee Miyon bày tỏ vui mừng được đến làm việc tại Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đồng thời đánh giá cao vai trò quan trọng của Ban trong tham mưu các chính sách lớn cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại sứ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của Việt Nam khi trở lại sau 7 năm, đồng thời đánh giá cao sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Đại sứ đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực và giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Lee Miyon bày tỏ vui mừng được đến làm việc tại Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đồng thời đánh giá cao vai trò quan trọng của Ban trong tham mưu các chính sách lớn cho Đảng Cộng sản Việt Nam

Về kinh tế, Đại sứ khẳng định Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác rất quan trọng và đề nghị tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án trọng điểm tại Việt Nam. Đại sứ cũng nêu một số vấn đề cụ thể trong hợp tác thương mại, đầu tư và đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để triển khai hiệu quả.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn những chia sẻ và khuyến nghị của Đại sứ Hàn Quốc; bày tỏ vui mừng khi Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký lũy kế hơn 100 tỷ USD. Tuy vậy, hai nước vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Việt Nam mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư, đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển công nghiệp hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Samsung là một minh chứng cho sự chuyển dịch tích cực trong hợp tác giữa hai nước, từ sản xuất, lắp ráp sang nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo. Do đó, Việt Nam mong muốn mô hình này tiếp tục được nhân rộng, thu hút thêm nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp

Về thương mại, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị hai bên chú trọng thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, mở rộng cơ hội cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc; đồng thời tăng cường hợp tác về năng lượng, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Hai nước cũng cần đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị công nghệ.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trong công tác nghiên cứu, tham mưu và xây dựng chính sách; hỗ trợ kết nối các đối tác phù hợp để Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế, năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả thu hút đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ không chỉ tiếp tục phát triển về quy mô mà còn được nâng lên tầm cao mới về chất lượng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của cả hai nước; chúc Đại sứ có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam.