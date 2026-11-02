English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Công

Thứ Hai, 11:15, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 2/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Công, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, ông Lường Đức Thắng được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Công, nhiệm kỳ 2025-2030.

truong ban noi chinh tinh uy thai nguyen giu chuc bi thu Dang uy phuong song cong hinh anh 1
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao quyết định cho 4 cán bộ được luân chuyển, bổ nhiệm (Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)
truong ban noi chinh tinh uy thai nguyen giu chuc bi thu Dang uy phuong song cong hinh anh 2
Ông Lường Đức Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ  (Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Cùng với đó, ông Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Bá Chính, Phó Giám đốc Sở Công Thương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương.

Ông Phạm Duy Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Sông Công được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế. Trước đó, ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế.

cong-ty-vang-bac-da-quy-sai-gon-co-tong-giam-doc-moi-2.jpg

TP.HCM bổ nhiệm Tổng Giám đốc SJC và 6 cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - TP.HCM điều động, bổ nhiệm 7 cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngành và đơn vị trực thuộc. Đáng chú ý, ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương, được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NN&MT
Phó Chủ tịch Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NN&MT

VOV.VN - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 30/10/2026.

Phó Chủ tịch Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NN&MT

Phó Chủ tịch Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NN&MT

VOV.VN - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 30/10/2026.

Ông Nguyễn Anh Vũ được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ KHCN, Đào tạo và Môi trường, Bộ VHTTDL
Ông Nguyễn Anh Vũ được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ KHCN, Đào tạo và Môi trường, Bộ VHTTDL

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, ông Nguyễn Anh Vũ, được điều động, bổ nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Bộ VHTTDL.

Ông Nguyễn Anh Vũ được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ KHCN, Đào tạo và Môi trường, Bộ VHTTDL

Ông Nguyễn Anh Vũ được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ KHCN, Đào tạo và Môi trường, Bộ VHTTDL

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, ông Nguyễn Anh Vũ, được điều động, bổ nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Bộ VHTTDL.

Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp sở
Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp sở

VOV.VN - Chiều 22/10, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp sở

Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp sở

VOV.VN - Chiều 22/10, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội