Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Công

Theo quyết định, ông Lường Đức Thắng được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Công, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao quyết định cho 4 cán bộ được luân chuyển, bổ nhiệm (Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Ông Lường Đức Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Cùng với đó, ông Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Bá Chính, Phó Giám đốc Sở Công Thương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương.

Ông Phạm Duy Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Sông Công được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế. Trước đó, ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế.