Trưởng ban Nội chính Trung ương làm việc tại Đắk Lắk về phòng, chống tham nhũng

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác nắm tình hình, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về an ninh, trật tự có thời điểm chưa kịp thời, thiếu chiều sâu.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại một số địa bàn chưa thật sự vững mạnh. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở một số ngành, địa phương chưa thật sự hiệu quả. Một số vụ việc liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, tranh chấp đất đai chưa được giải quyết triệt để dẫn đến khiếu kiện đông người đến kéo dài. Tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái pháp luật vẫn xảy ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tăng cường vai trò lãnh đạo đối với hoạt động tư pháp và các cơ quan tư pháp, thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các kết luận, kế hoạch có liên quan của Trung ương, của tỉnh về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hạn chế thấp nhất các vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, tồn tại để chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Trước đó, sáng 24/7, Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa, viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk, thăm, tặng quà Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên, thăm thân nhân gia đình các liệt sĩ hi sinh tại xã Ea Tiêu và Ea Ktua, huyện Cư Kiun và thăm, tặng quà 4 đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy.