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Cải chính

Trưởng Ban Nội chính TƯ: Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ khó, yêu cầu rất cao

Thứ Hai, 22:02, 29/06/2026
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VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, yêu cầu mới và bao trùm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiện nay là bảo đảm tính kiên trì, quyết liệt, kiểm soát tham nhũng nhưng đồng thời phải thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Chiều 29/6, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí biểu dương các đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm.

Nhất là việc hoàn thiện Đề án "Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV xem xét ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới

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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo.

Nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ khó, yêu cầu rất cao theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, nhiệm vụ này không chỉ bảo đảm tính kiên trì, kiên quyết, kiểm soát tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà còn phải đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. "Đây là yêu cầu mới và bao trùm đối với công tác này trong giai đoạn hiện nay", ông Lê Minh Trí nói.

Thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 31 và các cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đôn đốc việc thực hiện kết luận.

Cùng với đó, tăng cường và đổi mới công tác theo dõi địa bàn, nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương kịp thời phát hiện, tham mưu, xử lý những vấn đề nổi lên phức tạp, nhạy cảm.

Ông Lê Minh Trí yêu cầu các vụ, đơn vị của Ban Nội chính Trung ương cần tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chủ động hơn trong nắm tình hình, tham mưu, đề xuất; xác định rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm trong từng nhiệm vụ.

Trong đó, tập trung tham mưu chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương...

Ông Lê Minh Trí yêu cầu tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ về cải cách tư pháp và hoàn thiện thể chế, pháp luật; hoàn thiện các nội dung sau tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định do Ban Nội chính Trung ương ban hành phù hợp tình hình mới.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng yêu cầu công tác chuyển đổi số cần triển khai thực chất hơn, đẩy mạnh xử lý văn bản điện tử, ký số, phòng họp không giấy; khắc phục sơ hở, bất cập trong quản lý, sử dụng thiết bị, phần mềm, hệ thống thông tin.

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Văn hóa liêm chính - "Hệ miễn dịch" xã hội trước tham nhũng

VOV.VN - Nghị quyết 04-NQ/TW yêu cầu xây dựng “văn hóa liêm chính”, tạo nên “hệ miễn dịch” nội tại để bảo vệ bộ máy Nhà nước trước nguy cơ tham nhũng, tiêu cực. Muốn vậy, phải đổi mới tư duy, giáo dục liêm chính từ sớm để nhận diện xung đột lợi ích và triệt tiêu tận gốc tư duy “xin - cho”.

Kim Anh/VOV.VN
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