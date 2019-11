Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

Hôm nay (17/11), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với tỉnh Bạc Liêu về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tại tỉnh Bạc Liêu.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, bà Lê Thị Ái Nam- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu cho biết: Qua gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân Bạc Liêu đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những thành tựu rất quan trọng. Hầu hết các lĩnh vực đều có sự phát triển, chuyển biến rõ nét.



Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Đến nay, đã có 18/22 chỉ tiêu Đại hội đạt, trong đó 7 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, các dự án động lực, một số dự án hạ tầng kinh tế- xã hội thiết yếu được triển khai đạt kết quả quan trọng. Lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, đạt kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ được xây dựng, bố trí phù hợp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Niềm tin của nhân dân đối với cấp úy, chính quyền được củng cố, nâng cao.

Tuy nhiên, theo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, trong triển khai thực hiện địa phương còn gặp không ít khó khăn, hạn chế, như thiếu chiến lược kinh tế- xã hội cấp tiểu vùng bán đảo Cà Mau là hạn chế rất quan trọng để định hình quy hoạch phát triển thống nhất, hài hòa giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh khác trong khu vực. Bạc Liêu có xuất phát điểm còn thấp, tỷ trọng nông nghiệp trong nền kinh tế còn cao; tỉnh thiếu các quy hoạch chiến lược cấp quốc gia trên địa bàn; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh….

Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua. Đây là sự nỗ lực cả hệ thống chính trị, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh nhằm để Bạc Liêu có cơ sở sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực.

Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh Bạc Liêu cần xây dựng chiến lược, quy hoạch bài bản trong phát triển kinh tế- xã hội; quy hoạch hạ tầng của tỉnh gắn với quy hoạch chiến lược liên kết vùng để phát triển lâu dài, bền vững. Hiện năng lực cạnh tranh của địa phương có tăng nhưng còn thấp, cần cố gắng thêm.