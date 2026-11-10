Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Obuchi Yuko

Dự buổi làm việc, phía Nhật Bản có ông Hirasawa Katsuei, Phó Chủ tịch Liên minh; ông Takebe Arata, Chánh Văn phòng Liên minh - Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản cùng các nghị sĩ trong Ban lãnh đạo Liên minh. Phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đồng chí Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản; đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cùng các thành viên đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng trở lại thăm, làm việc tại Nhật Bản, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau 11 năm, kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015. Đồng chí kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản theo hướng đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn tình cảm và đóng góp của bà Obuchi Yuko cùng các thế hệ nghị sĩ trong Liên minh, trong đó có cố Thủ tướng Obuchi Keizo, thân phụ của bà, đối với quan hệ hai nước. Đánh giá cao vai trò của Liên minh và cá nhân bà Chủ tịch trong vun đắp tình hữu nghị, củng cố tin cậy và thúc đẩy hợp tác song phương, đồng chí mong muốn bà cùng các thành viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đóng góp thiết thực cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới.

Cảm ơn lời chúc mừng của bà Obuchi Yuko nhân dịp đảm nhận cương vị Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đồng chí chia sẻ những kỷ niệm, kết quả hợp tác trên các cương vị công tác trước đây; trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của các đối tác Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược của Việt Nam; mong muốn tăng cường hợp tác, phát huy thế mạnh của Nhật Bản về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và quản trị hiện đại, nhất là đào tạo nhân lực cho các ngành công nghiệp chiến lược và triển khai Dự án bồi dưỡng và nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo các cấp của Việt Nam. Đồng chí đề nghị bà Obuchi Yuko và Liên minh quan tâm thúc đẩy bốn nội dung trọng tâm:

Một là, phát huy vai trò của Nhóm và Liên minh Nghị sĩ hữu nghị hai nước trong thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, nhất là về kinh tế, thương mại, đưa các cam kết hợp tác vào thực tiễn.

Hai là, tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, điện tử; đẩy mạnh liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ba là, trong quá trình Nhật Bản rà soát, điều chỉnh chính sách tiếp nhận, quản lý người nước ngoài, quan tâm ủng hộ các chính sách tạo môi trường sinh sống, học tập, làm việc công bằng, bình đẳng, thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản; thúc đẩy xây dựng cơ chế thông báo lãnh sự, chia sẻ thông tin và đơn giản hóa thủ tục gia hạn thị thực cho công dân Việt Nam, trước hết đối với kỹ sư công nghệ.

Bốn là, thúc đẩy hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân và du lịch; tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ hai nước, phát huy hiệu quả Năm Hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản 2027–2028 vừa được công bố, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Bà Obuchi Yuko nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác; bày tỏ vui mừng lần đầu đón tiếp đồng chí trên cương vị Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và chuyến thăm do bà dẫn đầu tháng 8/2025, bà chia sẻ tình cảm gắn bó với Việt Nam được tiếp nối qua nhiều thế hệ nghị sĩ Nhật Bản. Bà cho biết Liên minh quy tụ các nghị sĩ thuộc nhiều chính đảng, có kinh nghiệm và chuyên môn đa dạng, cùng dành tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam; mong muốn tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai tổ chức nghị sĩ hữu nghị và Quốc hội hai nước.

Những người tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm

Thống nhất rất cao với các phát biểu của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, bà Obuchi Yuko nhấn mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của cả hai nước. Bà mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp xác định các biện pháp hợp tác phù hợp; cho biết sẽ trao đổi với Bộ Ngoại giao Nhật Bản về đề xuất tạo thuận lợi trong thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam; đồng thời khẳng định coi trọng giao lưu nhân dân, góp phần củng cố tin cậy giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, các nghị sĩ Nhật Bản bày tỏ vui mừng trước sự trưởng thành của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản; mong muốn tăng cường kết nối, thiết lập quan hệ hữu nghị với các địa phương Việt Nam. Các nghị sĩ cũng thông tin về việc xây dựng nhóm công tác của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) về nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản, trong đó có sáng kiến dạy tiếng Nhật, đặc biệt cho người Việt Nam. Cũng trong buổi làm việc, ông Takebe Arata, Chánh Văn phòng Liên minh - Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản vui mừng thông tin đã hoàn thành thỏa thuận thống nhất với đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam về tăng cường xuất khẩu nông sản giữa hai nước.

Ghi nhận các ý kiến, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh hợp tác địa phương góp phần phát huy thế mạnh bổ trợ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đồng chí thông tin Việt Nam đã sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố và vận hành chính quyền ba cấp, gồm cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp xã từ ngày 1/7/2025, theo đó mỗi tỉnh đều có những tiềm năng phát triển đặc sắc riêng của mình. Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên, đồng chí hoan nghênh và đề nghị các địa phương Nhật Bản tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục trao đổi qua các kênh ngoại giao chính thức và hai tổ chức nghị sĩ hữu nghị để thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các địa phương của hai nước.