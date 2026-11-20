Sự kiện này diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Cùng dự có đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh. Về phía tỉnh Vân Nam có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Đảng Tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với đồng chí Triệu Nguyệt Hà, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, đồng chí Triệu Nguyệt Hà nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và Đoàn; giới thiệu khái quát công tác tổ chức của tỉnh. Đồng chí cho biết, Tỉnh ủy Vân Nam kiên trì đường lối tổ chức phục vụ đường lối chính trị, chú trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức đảng các cấp vững mạnh và hội tụ nhân tài, lấy công tác tổ chức chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những năm gần đây, giao lưu, hợp tác giữa Vân Nam với các địa phương Việt Nam không ngừng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả trong bồi dưỡng cán bộ, giao lưu nhân tài, hợp tác khoa học, công nghệ và giao lưu thanh niên, góp phần tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Đồng chí Triệu Nguyệt Hà bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của Việt Nam trong công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và đổi mới sáng tạo dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; cho rằng Việt Nam có nhiều cách làm đáng để phía Vân Nam tham khảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao việc phía Vân Nam đã chuẩn bị chu đáo các nội dung về công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để trao đổi với Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn đồng chí Triệu Nguyệt Hà và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vân Nam đã dành thời gian tiếp, làm việc với Đoàn; bày tỏ đồng tình với những đánh giá về tình hữu nghị và sự tin cậy giữa hai Đảng, hai nước. Đồng chí cho biết, tại cuộc hội đàm ngày 17/11/2026 ở Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã thống nhất nhiều định hướng lớn thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước, trong đó có tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa; tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Vân Nam, hai bên cũng nhất trí tập trung thúc đẩy hợp tác về thể chế, hạ tầng, kinh tế - thương mại và giao lưu nhân dân.

Bà Triệu Nguyệt Hà khẳng định, tỉnh Vân Nam sẽ tiếp tục tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng chất lượng cao theo nhu cầu của phía Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao việc phía Vân Nam đã chuẩn bị chu đáo các nội dung về công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để trao đổi với Đoàn. Đồng chí thông tin, Việt Nam xác định con người, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm phát triển đất nước; từ đó đặt ra yêu cầu mới đối với công tác cán bộ, cả về đội ngũ cán bộ có chuyên môn khoa học, công nghệ và về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực này của cấp ủy các cấp. Đồng chí mong muốn được nghe kinh nghiệm của tỉnh Vân Nam về những vấn đề này.

Trao đổi về các nội dung phía Việt Nam quan tâm, đồng chí Triệu Nguyệt Hà đã giới thiệu kinh nghiệm của tỉnh Vân Nam trên năm lĩnh vực. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, cán bộ người dân tộc thiểu số và vùng biên giới, tỉnh chú trọng xây dựng cơ chế bảo đảm các chủ trương của Trung ương được thực hiện thông suốt đến cơ sở, xác định rõ người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; kết hợp giáo dục thường xuyên với giáo dục tập trung; đào tạo theo phương châm "làm gì học nấy, thiếu gì bồi dưỡng nấy", tăng cường giảng dạy theo tình huống và rèn luyện qua thực tiễn; quan tâm động viên, bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở; thực hiện cơ chế cán bộ "có lên, có xuống". Về rèn luyện cán bộ trẻ, tỉnh coi cơ sở và địa bàn khó khăn, biên giới là môi trường tốt nhất để đào tạo cán bộ; có quy hoạch lâu dài, hằng năm cử cán bộ trẻ ưu tú về giữ chức vụ tại cấp huyện, cấp xã; phát hiện, đánh giá cán bộ ngay tại nơi thực hiện nhiệm vụ, lắng nghe ý kiến của cán bộ và nhân dân ở cơ sở; đồng thời không lấy tuổi làm tiêu chuẩn duy nhất.

Đại diện Việt Nam tham dự cuộc làm việc.

Về công tác nhân tài, tỉnh Vân Nam xây dựng quy hoạch phát triển nhân tài 5 năm gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thí điểm phân cấp thẩm quyền về sử dụng, đánh giá và đãi ngộ nhân tài; phát huy lợi thế riêng của địa phương theo hướng "dùng ngành nghề để thu hút, dùng nền tảng để bồi dưỡng, dùng sự nghiệp để giữ chân nhân tài"; thu hút, sử dụng nhân tài bằng các hình thức linh hoạt. Về liên thông cán bộ giữa khu vực công và khu vực tư, phía Vân Nam giới thiệu hai hình thức là cử cán bộ theo phân công của tổ chức và liên thông theo cơ chế thị trường, đi đôi với các quy định chặt chẽ về quản lý cán bộ, công chức.

Về hợp tác đào tạo cán bộ với các tỉnh biên giới Việt Nam, đồng chí Triệu Nguyệt Hà cho biết, từ năm 2023 đến nay, tỉnh Vân Nam đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cán bộ cho phía Việt Nam về các nội dung như xây dựng Đảng, phát triển ngành nghề, hợp tác kinh tế - thương mại, phát triển nông thôn, giảm nghèo, quản lý biên giới; Trường Đảng Tỉnh ủy Vân Nam và trường đảng một số địa phương của tỉnh thường xuyên giao lưu với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và trường chính trị các tỉnh biên giới Việt Nam. Đồng chí khẳng định, tỉnh Vân Nam sẽ tiếp tục tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng chất lượng cao theo nhu cầu của phía Việt Nam.

Đại diện tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tham dự cuộc làm việc.

Trao đổi về tổ chức lãnh đạo lĩnh vực khoa học, công nghệ, đồng chí Triệu Nguyệt Hà cho biết, Tỉnh ủy Vân Nam đã thành lập Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Tỉnh ủy do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Tỉnh trưởng cùng làm Chủ nhiệm. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, kinh nghiệm của Việt Nam cũng cho thấy vai trò trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy đối với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; Việt Nam đang đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số" và chú trọng nâng cao hiểu biết về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp.

Trao đổi về hai vấn đề phía Vân Nam quan tâm là kinh nghiệm phát hiện, sử dụng cán bộ và việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò của đảng viên trên không gian mạng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"; Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành nghị quyết về công tác cán bộ, yêu cầu cán bộ hội tụ đủ đức, đủ tài, đủ sức; đổi mới đồng bộ các khâu theo "vòng đời cán bộ", từ tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng đến quy hoạch, luân chuyển, đề bạt; thực hiện đánh giá cán bộ định kỳ với tiêu chí cụ thể theo chức danh, vị trí việc làm, đề cao trách nhiệm của cấp ủy. Đối với hoạt động của đảng viên trên không gian mạng, Việt Nam đã có các quy định xác định rõ trách nhiệm của đảng viên, đề cao tính tự giác, nêu gương, đồng thời kiên trì đấu tranh với các thông tin xấu, độc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Minh Sơn đánh giá cao kết quả hợp tác đào tạo giữa Vân Nam và Việt Nam, với khoảng 1000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại các cơ sở giáo dục của tỉnh. Đồng chí Hoàng Minh Sơn đề nghị tỉnh Vân Nam chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của các trường đại học trong phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân tài của tỉnh Vân Nam; cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là công tác xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường đại học. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hợp tác giáo dục hai bên đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nhân tài trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Đồng chí Triệu Nguyệt Hà giới thiệu thêm về vai trò của các trường đại học trong đào tạo nhân tài phục vụ các ngành trọng điểm của tỉnh và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác giáo dục.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn tỉnh Vân Nam đã hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các tỉnh biên giới Việt Nam; trân trọng những kinh nghiệm thực tiễn phía Vân Nam chia sẻ; mong muốn tỉnh Vân Nam tiếp tục hỗ trợ, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các tỉnh biên giới và các địa phương khác của Việt Nam, trên cơ sở tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Đồng chí Triệu Nguyệt Hà cảm ơn những ý kiến trao đổi sâu sắc của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và các thành viên Đoàn.