Tham dự Hội nghị có đông đảo cử tri đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương hoạt động trên địa bàn thành phố; các sở, ban, ngành thành phố; cán bộ, sinh viên Đại học Cần Thơ và cử tri các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình và hơn 8.000 cử tri tham dự ở 99 điểm cầu trực tuyến ở các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

Sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, với cường độ cao, các đại biểu Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt mức đề ra so với chương trình thông qua tại đầu Kỳ họp thứ Hai.

Theo đó, tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác, làm cơ sở cho các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ ba.

Tại hội nghị, cử tri nêu nhiều ý kiến, kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và cơ quan chức năng, tập trung vào các vấn đề cơ bản trên các lĩnh vực như: Thể chế, đầu tư công và phát triển kinh tế tư nhân; Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng; Nghiên cứu khoa học và điều phối phát triển liên tỉnh; Quản lý chất thải, xử lý nước thải và bảo vệ môi trường; An sinh y tế, quản lý thị trường, an toàn thực phẩm và chống ngập đô thị; Hoàn thiện thể chế, phân định nhiệm vụ MTTQ cấp xã và bảo tồn, phát huy giá trị chợ nổi Cái Răng…

Cử tri tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến, kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và cơ quan chức năng

Bà Nguyễn Thị Tươi, cử tri phường Tân An cho rằng, vấn đề ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để, đang là vấn đề đáng quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống và sức khỏe của người dân. Từ thực tế trên, bà Tươi kiến nghị cần sớm có giải pháp xử lý dứt điểm các bãi rác lộ thiên hiện hữu; không tiếp tục thực hiện chôn lấp rác trên địa bàn, bên cạnh đó quan tâm tiếp tục đầu tư các nhà máy xử lý rác theo công nghệ đốt rác hoặc hình thức xử lý rác hiện đại khác, nhằm đảm bảo xử lý hết nguồn rác trên địa bàn thành phố Cần Thơ như hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, vùng ĐBSCL có lợi thế rất rõ nét đó là xuất khẩu gạo dẫn đầu, trái cây có nhiều loại ngon nổi tiếng thế giới, thủy hải sản có tỷ trọng xuất khẩu lớn và đã xây dựng được thương hiệu. Những kết quả trên cho thấy thời gian qua nơi đây đã thành công nhiều ở các khâu, nhất là việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Trong thời gian tới, cần đi sâu hơn, đầu tư bài bản hơn và có lộ trình rõ ràng cho từng năm tiếp theo...

Ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, những buổi tiếp xúc cử tri như thế này chính là dịp để đại biểu Quốc hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; quan trọng hơn cả là tiếp nhận các ý kiến góp ý, hiến kế để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý. Về phía chính quyền địa phương, đây cũng là cơ hội để tiếp thu, trao đổi làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm kiến nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trong buổi tiếp xúc hôm nay, ý kiến của đại diện cử tri thể hiện rõ sự tâm huyết, trách nhiệm và trăn trở. Điểm chung của các ý kiến là mong muốn xây dựng thành phố Cần Thơ đáp ứng mục tiêu đến năm 2030, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp phát triển hiện đại, thu nhập bình quân đầu người cao.

“Tôi xin được thay mặt cho các đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp thu những ý kiến của đại diện cử tri trong buổi tiếp xúc ngày hôm nay. Chúng tôi cũng sẽ gắn liền trách nhiệm để giải quyết từng bước những khó khăn, vướng mắc, đồng thời cũng nhận diện được những sáng tạo, hiệu quả của khu vực, của thành phố để nhân rộng ra các nơi khác để cùng nghiên cứu, học tập. Mong các cử tri sẽ tiếp tục nghiên cứu thực tiễn cuộc sống hằng ngày trên các lĩnh vực để tiếp tục góp ý để xây dựng thành phố, vùng ĐBSCL đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu của đất nước trong kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trao bảng tượng trưng 20 căn nhà đại đoàn kết cho đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Nhân Hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu quốc hội thành phố Cần Thơ vận động doanh nghiệp ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố 26,6 tỷ đồng để thực hiện công trình an sinh y tế và xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết.