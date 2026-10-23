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Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Xây dựng xong dữ liệu vị trí việc làm trong năm 2026

Thứ Sáu, 16:07, 23/10/2026
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VOV.VN - Chiều 22/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn toàn quốc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027 - 2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, cần nhận thức rõ khái niệm vị trí việc làm là công việc gắn với chức vụ, chức danh, ngạch công chức/bậc viên chức trách nhiệm, thẩm quyền và kết quả, sản phẩm công vụ cụ thể. Đây là căn cứ, trung tâm để thực hiện tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xếp ngạch/bậc và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức/viên chức.

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Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Vị trí việc làm không phải là một người, một chức danh hay một suất biên chế. Vị trí việc làm trả lời bốn câu hỏi: làm việc gì, tạo ra sản phẩm gì, ai chịu trách nhiệm và cần năng lực gì?

Khái niệm thống nhất, linh hoạt theo đặc thù từng khối

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, khái niệm, phương pháp chung phải thống nhất; cách xác định phải phù hợp tính chất công việc từng khối, từng cấp. Công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; viên chức cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; các cơ quan Đảng, cơ quan tư pháp có công việc và chức danh đặc thù. Do đó, không thể áp một danh mục hay một định mức nhân lực cho tất cả.

Chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp xã, trong điều kiện vừa kiện toàn tổ chức, tiếp nhận nhiều nhiệm vụ mới, vừa phải bảo đảm giải quyết công việc thường xuyên, phục vụ nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, nhiệm vụ và thẩm quyền giữa các cấp đã điều chỉnh nhưng vị trí việc làm, quy trình và nguồn lực có nơi chưa theo kịp. Vấn đề đặt ra là: nhiệm vụ đã giao đúng nơi chưa; thẩm quyền quyết định, nguồn lực, nhân lực, dữ liệu đã đi cùng nhiệm vụ chưa; vị trí việc làm ở cả nơi giao và nơi nhận đã được điều chỉnh tương ứng chưa?

Khó khăn tiếp theo là việc xác định khối lượng, tính chất và mức độ phức tạp của công việc theo từng vị trí việc làm còn hạn chế, chưa đồng bộ. Sau sắp xếp tổ chức và thực hiện chính sách nghỉ việc, phải đánh giá tác động tới từng vị trí việc làm chứ không dừng ở số người giảm. Việc gắn kết vị trí việc làm với quản lý biên chế và chính sách tiền lương còn thiếu đồng bộ, nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Tận dụng dữ liệu hiện có, kiên quyết loại bỏ vị trí riêng lẻ không phù hợp

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong Kết luận và Hướng dẫn. Trong đó, nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất, có tính nền tảng của đợt triển khai này là xác định đúng, đầy đủ và thống nhất hệ thống vị trí việc làm, xuất phát từ những chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng, mục tiêu, yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, công việc, sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực. Trên cơ sở đó xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế, tiếp đến là định hướng cải cách chính sách tiền lương.

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Toàn cảnh Hội nghị quán triệt, tập huấn toàn quốc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027 - 2031.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý, không lấy số người, ngạch, bậc, biên chế hiện có để hợp thức hóa hiện trạng; không đồng nhất một vị trí việc làm với một người, hoặc số người quy đổi với chỉ tiêu biên chế được giao; kiên quyết loại bỏ những vị trí riêng lẻ được tạo ra chỉ do các công đoạn ngắn, nhiệm vụ đột xuất hoặc khác biệt ngạch bậc.

Trong quá trình triển khai cần kế thừa kết quả, dữ liệu, danh mục, bản mô tả công việc và khung năng lực đã có, còn phù hợp và đã được kiểm chứng; tập trung rà soát thực chất, đề xuất điều chỉnh, tích hợp hoặc loại bỏ vị trí không còn phù hợp, bổ sung vị trí mới khi thực sự phát sinh nhiệm vụ, bảo đảm đúng thẩm quyền. Thống nhất phương pháp, tiêu chí và dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị; vận dụng phù hợp với tính chất công việc, đặc thù từng khối, ngành, lĩnh vực và địa bàn.

Lấy kết quả rà soát nhiệm vụ để hoàn thiện vị trí việc làm và xử lý bất cập trong tổ chức thực hiện. Đối chiếu theo chiều dọc Trung ương, tỉnh, xã và chiều ngang giữa các cơ quan cùng cấp; gắn với Kết luận 76, Kế hoạch 06 sơ kết 1 năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Kết luận số 40-KL/TW, ngày 2/6/2026 của Bộ Chính trị về bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027 - 2031 và cơ cấu tổ chức đảng theo Quy định 208.

Lập hai danh mục và đảm bảo đúng lộ trình mốc thời gian

Ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, mỗi cơ quan phải có hai danh mục: Danh mục vị trí việc làm, nêu rõ số vị trí giữ nguyên, điều chỉnh, tích hợp, đề nghị bổ sung, kèm nhiệm vụ, sản phẩm và yêu cầu năng lực; Danh mục nhiệm vụ giao thoa, thủ tục bất hợp lý, dữ liệu chưa liên thông, văn bản cần sửa, ghi rõ cơ quan có thẩm quyền, kiến nghị, sản phẩm và thời hạn xử lý.

Đối với vị trí tham mưu, thống kê riêng số văn bản phải nghiên cứu, số sản phẩm chủ trì và phối hợp, tần suất, mức độ phức tạp, nhưng đánh giá nhu cầu trên toàn bộ yêu cầu công việc, tránh chạy theo số lượng văn bản.

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Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn

Về tiến độ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu thực hiện đúng tiến độ, giao sản phẩm và kiểm chứng đến từng đầu mối. Trước 10/11/2026 gửi bộ dữ liệu ban đầu và phần chưa đủ căn cứ; trước 15/11 hoàn thành kiểm tra, chuẩn hóa tại đầu mối; trước 20/11 hoàn thành xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế thuộc phạm vi quản lý; Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp trước 25/11, hoàn thiện hồ sơ trước 30/11 để thực hiện quy trình báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12/2026.

Kết quả cuối năm phải có 4 sản phẩm gồm: Danh mục vị trí việc làm chuẩn gắn nhiệm vụ, sản phẩm, năng lực; Cơ sở dữ liệu có nguồn, trạng thái kiểm chứng, người xác nhận; Nhu cầu nhân lực và phương án biên chế riêng từng năm 2027 - 2031, có giải trình; Danh mục bất cập về nhiệm vụ, thẩm quyền, văn bản và kiến nghị xử lý. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Bộ Nội vụ, các đầu mối quản lý biên chế hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định theo thẩm quyền; từ tháng 10/2026 báo cáo tiến độ hằng tháng.

PV/VOV.VN
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