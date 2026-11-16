Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 16/11, tại Học viện Chính trị Công an nhân dân (xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng trước những kết quả Học viện đạt được sau 12 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những đóng góp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận chính trị, tham gia xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đến thăm, chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đề ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Học viện đẩy mạnh nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn, tích cực tham gia các đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp bộ, ngành, đặc biệt là nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, bổ sung cơ sở lý luận, phương pháp luận phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách và xác định các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng lý luận chính trị; đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, chú trọng đào tạo theo chức danh, gắn với yêu cầu thực tiễn công tác. Đặc biệt, phải lấy người học làm trung tâm.

Bên cạnh đó, Học viện cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng; tăng cường nghiên cứu lý luận, tham mưu chiến lược cho Bộ Công an, Đảng và Nhà nước trong hoạch định các chủ trương, chính sách lớn, nhất là những vấn đề thuộc lĩnh vực công tác công an.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, học viên và người lao động của Học viện. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Học viện tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và phát triển đất nước.

Cũng trong chiều 16/11, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn công tác thăm và chúc mừng GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.