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Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tại di tích Ban Tuyên huấn Trung ương

Thứ Bảy, 11:20, 14/11/2026
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VOV.VN - Sáng 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, dâng hương tại di tích Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) tại thôn Thia, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Trong không khí trang nghiêm tại Khu di tích, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các thành viên Đoàn công tác thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ ngành tuyên giáo qua các thời kỳ - những người đã kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, không ngừng nỗ lực, tận tụy cống hiến, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng toàn thể Đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó tiếp tục xây dựng ngành tuyên giáo ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. 

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Các đại biểu dâng hương tại di tích Ban Tuyên huấn Trung ương. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang, Di tích Ban Tuyên huấn Trung ương tại thôn Thia, xã Tân Trào là địa chỉ lịch sử gắn với hoạt động của cơ quan tham mưu về công tác tuyên truyền, tư tưởng của Đảng trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Từ cuối năm 1949 đến cuối năm 1953, Ban Tuyên huấn Trung ương đã ở và làm việc tại đây, thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tư tưởng, văn hóa, giáo dục và huấn luyện. Trong điều kiện kháng chiến đầy khó khăn, gian khổ, các thế hệ cán bộ, nhân viên của Ban luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí cách mạng, gắn bó mật thiết với nhân dân, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

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 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm hỏi, tặng quà bà Nông Thị Luân. Ảnh Báo Tuyên Quang

Trong chương trình công tác, đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng các thành viên Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà hai gia đình chính sách tại thôn Thia, xã Tân Trào.

Thanh Yên/VOV.VN
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