Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Đoàn kết và văn hóa tạo nên sức mạnh của dân tộc

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Trong những năm kháng chiến thôn Thia chính là nơi che chở, đùm bọc Ban Tuyên huấn Trung ương. Tháng 5/1950, tại Tân Trào, Hội nghị Tuyên huấn toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức và vinh dự đón Bác Hồ đến thăm, nói chuyện, động viên. Trong những năm tháng gian khó ấy, đồng bào các dân tộc nơi đây đã không quản hy sinh, nhường cơm sẻ áo, giữ gìn bí mật, tận tình nuôi dưỡng cán bộ, bảo vệ an toàn các cơ quan Trung ương. Nghĩa tình son sắt, thủy chung ấy là minh chứng sâu sắc cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định chân lý: Khi lòng dân đã thuận, núi rừng cũng hóa thành lũy thép.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa, quà chúc mừng Ngày hội của nhân dân thôn Thia. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, đây là lần đầu tiên ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026) - ngày để mỗi người Việt Nam soi lại cội nguồn, tự hào về bản sắc và tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đoàn kết và văn hóa là hai mặt gắn bó mật thiết, tạo nên sức mạnh của dân tộc. Văn hóa là cội nguồn nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết; đoàn kết là biểu hiện cao đẹp của văn hóa Việt Nam. Một dân tộc biết gìn giữ hồn cốt văn hóa sẽ có nền tảng vững chắc để củng cố sự gắn bó, đồng lòng; một cộng đồng đoàn kết sẽ góp phần gìn giữ, phát huy và làm cho các giá trị văn hóa mãi trường tồn. Tình làng nghĩa xóm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Lá lành đùm lá rách” vừa là những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, vừa là sợi dây gắn kết, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bắt đầu từ mỗi thôn bản như thôn Thia hôm nay.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của thôn Thia. Sau hợp nhất, địa bàn rộng hơn, nhiều dân tộc cùng chung sống dưới một mái nhà, song tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng vẫn luôn được giữ vững; đời sống nhanh chóng ổn định. Đặc biệt, bà con đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ các công trình để tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên kịp thời khánh thành. Làng xóm ngày càng sạch đẹp, đường quê sáng đèn; danh hiệu thôn văn hóa được duy trì nhiều năm liền, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đó không chỉ là những thành tích đáng ghi nhận mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần Tân Trào năm xưa vẫn tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong mỗi người dân thôn Thia hôm nay; khẳng định ý Đảng đã thực sự hòa quyện với lòng dân ngay từ cơ sở.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định hai mục tiêu 100 năm: Đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, về kinh tế tư nhân, giáo dục, y tế, văn hóa; cùng với Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những nghị quyết lớn ấy phải đi vào từng nếp nhà, từng nương chè, thửa ruộng, từng bữa cơm ấm áp của mỗi gia đình. Bởi đất nước hùng cường bắt đầu từ mỗi làng bản bình yên; kỷ nguyên mới bắt đầu từ mỗi mái nhà ấm no, hạnh phúc.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc phải giữ gìn khối đại đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình, đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn mỗi gia đình luôn hòa thuận, mỗi dòng họ nêu gương, đồng bào các dân tộc trong thôn luôn yêu thương, đùm bọc, gắn bó với nhau như anh em một nhà. Mọi việc khó khăn cùng nhau bàn bạc, những vướng mắc cùng nhau tháo gỡ. Ban Công tác Mặt trận thôn là địa chỉ tin cậy để bà con tìm đến đầu tiên khi có tâm tư, nguyện vọng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nói chuyện cùng nhân dân xã Tân Trào. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, mỗi người dân là một chủ thể sáng tạo, mỗi hộ gia đình là một tế bào kinh tế. Mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào sản xuất; nâng giá trị cây chè, hạt gạo Tân Trào; làm du lịch cộng đồng gắn với di tích, để mỗi nếp nhà, mỗi món ăn, mỗi làn điệu dân ca đều trở thành sinh kế. Chính quyền xã đồng hành, tạo điều kiện, biểu dương kịp thời những cách làm hay, những người dám nghĩ, dám làm.

Cùng với đó, cần gìn giữ hồn làng, xây dựng đời sống văn hóa mới văn minh. Tân Trào phải phát triển giàu mạnh nhưng không đánh mất bản sắc văn hóa truyền thống. Cần chú trọng bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục và những phong tục tốt đẹp của các dân tộc; đồng thời, trao truyền cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống cách mạng. Mỗi người dân thôn Thia hãy trở thành một người kể chuyện lịch sử sinh động, góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương đến du khách bốn phương.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch, để Tân Trào xứng đáng là trung tâm văn hóa - lịch sử của cả nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà các gia đình chính sách thôn Thia. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng quà cho các hộ gia chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình tiêu biểu trong hiến đất xây dựng công trình di tích Ban Tuyên huấn Trung ương.