Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Khánh Hòa
VOV.VN - Ngày 26/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên tại tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Đức Xu và bà Lại Thị Hộ.
Ông Nguyễn Đức Xu sinh năm 1928, vào Đảng năm 1948, hiện sinh hoạt tại Chi bộ thôn Bắc Sông Ông, Đảng bộ xã Ninh Sơn. Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ và thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào.
Bà Lại Thị Hộ sinh năm 1931, vào Đảng năm 1948, hiện sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Xóm Cồn, Đảng bộ phường Cam Linh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết chúc mừng hai đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận chặng đường dài rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và giữ gìn phẩm chất người cộng sản, đồng thời thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những người đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, quê hương và đất nước.
Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Những thành quả đạt được hôm nay có sự đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có những đảng viên lão thành như ông Nguyễn Đức Xu và bà Lại Thị Hộ.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các đảng viên lão thành, người có công với cách mạng, tổ chức thăm hỏi, khám sức khỏe thường xuyên, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Qua đó, thể hiện sự tri ân đối với những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Ông Trịnh Văn Quyết chúc hai đảng viên cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục là những tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên noi theo, đóng góp những ý kiến tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng và xây dựng quê hương.