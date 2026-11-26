Ông Nguyễn Đức Xu sinh năm 1928, vào Đảng năm 1948, hiện sinh hoạt tại Chi bộ thôn Bắc Sông Ông, Đảng bộ xã Ninh Sơn. Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ và thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào.

Bà Lại Thị Hộ sinh năm 1931, vào Đảng năm 1948, hiện sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Xóm Cồn, Đảng bộ phường Cam Linh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên tại tỉnh Khánh Hòa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết chúc mừng hai đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận chặng đường dài rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và giữ gìn phẩm chất người cộng sản, đồng thời thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những người đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, quê hương và đất nước.