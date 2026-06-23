Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với Tạp chí Cộng sản

Ghi nhận những kết quả, thành tích Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đạt được trong thời gian qua, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu Tạp chí Cộng sản thực hiện nghiêm theo chức năng nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đã giao; xây dựng Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận chính trị hàng đầu, hiện đại, có uy tín và sức lan tỏa; đi trước, dẫn dắt về lý luận; xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu Tạp chí Cộng sản nâng tầm chức năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và dự báo; bám sát, lý giải kịp thời những vấn đề mới: mô hình chính quyền hai cấp, sắp xếp bộ máy, mô hình tăng trưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phục vụ trực tiếp, hiệu quả việc xây dựng các văn kiện của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

Tạp chí Cộng sản xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy lý luận sắc bén, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học giỏi, đủ tâm, đủ tầm; đồng thời tăng cường phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy, ban, bộ, ngành.

Bên cạnh đó, Tạp chí Cộng sản chú trọng tạo đột phá về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách chủ động, có kiểm soát trong nghiên cứu, biên tập, phát hành; đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức để tăng tính hấp dẫn, thiết thực, lan tỏa; đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với cán bộ trẻ, đảng viên cơ sở; chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, gắn chặt với Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

"Mỗi tác phẩm đăng trên Tạp chí Cộng sản cần mang đậm tính lý luận, có chiều sâu và hơi thở của thực tiễn, được đúc rút từ những vấn đề do thực tiễn đặt ra", ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý cho biết, quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và triển khai thực hiện Quyết định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản, thời gian qua, đơn vị đã đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; gắn kết chặt chẽ, bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn trong các mặt công tác và các ấn phẩm của tạp chí.

Công tác nghiên cứu khoa học từng bước được nâng cao; phạm vi truyền thông và đối tượng phát hành các ấn phẩm tiếp tục được mở rộng; xây dựng được đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Tổng Biên tập Dương Trung Ý giới thiệu về Tạp chí Cộng sản với Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung Trịnh Văn Quyết

Tạp chí Cộng sản xác định, đấu tranh lý luận là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Công tác nghiên cứu lý luận của Tạp chí được nâng tầm. Hoạt động nghiên cứu khoa học có những sự chuyển biến cả về lượng và chất. Tạp chí Cộng sản tập trung tuyên truyền, giáo dục những vấn đề căn cốt của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng Đảng,... gắn với đa dạng hóa sản phẩm báo chí và đa dạng hóa phương thức truyền thông, hướng vào đối tượng phục vụ chủ yếu là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trung - cao cấp của hệ thống chính trị.

Trong 10 năm qua, Tạp chí chú trọng chiến lược đa tầng thông tin, đa đối tượng độc giả, đa phương tiện và đa phương thức truyền thông, hình thành mô hình thông tin nhiều vòng tròn đồng tâm, trong đó hạt nhân là Tạp chí Cộng sản số in.

Về mục tiêu và một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác của Tạp chí Cộng sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Tổng Biên tập Dương Trung Ý nhấn mạnh việc quan tâm, đầu tư mạnh mẽ cho công tác lý luận nói chung, Tạp chí nói riêng, tương xứng với vị thế là cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, cơ quan phát ngôn chính thống của Đảng về lý luận.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý‎ luận; nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị; đa tầng hóa sản phẩm báo chí và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, lấy tuyên truyền chiều sâu làm chủ đạo.