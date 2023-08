Trưởng Công an TP.Thủ Đức được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an TP.HCM

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho Thượng tá Nguyễn Đình Dương.

Lãnh đạo Công an TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng tá Nguyễn Đình Dương. (Ảnh:Công an TP.HCM)

Tân Phó Giám đốc Công an TP.HCM sinh năm 1976, quê quán huyện Củ Chi, TP.HCM.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Đình Dương từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Trưởng Công an Quận 2 cũ (nay là TP.Thủ Đức) sau đó là Trưởng Công an Quận 4, rồi Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (PC08)- Công an TP.HCM.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương (bên trái) dự lễ ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giữa kênh VOV Giao thông và Công an TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Đầu tháng 6/2023, theo Quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP.Thủ Đức.

Như vậy, đến nay Công an TP.HCM có 6 Phó Giám đốc, gồm: Thiếu tướng Trần Đức Tài, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Đại tá Mai Hoàng, Đại tá Lê Quang Đạo và Thượng tá Nguyễn Đình Dương.