Truy điệu và tiễn đưa Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên về nơi an nghỉ

Lễ truy điệu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn diễn ra trọng thể vào lúc 12h30 ngày 10/4. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban tang lễ đọc điếu văn tại Lễ truy điệu. Ảnh: Vietnamnet Tiếp đó, con trai Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên nói lời cảm tạ. Ảnh: Vietnamnet Người thân, đồng chí, đồng bào nghẹn ngào tiễn đưa vị tướng Trường Sơn huyền thoại về với đất mẹ. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên sẽ được an táng tại Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đội tiêu binh đưa di hài Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ di quan bắt đầu lúc 13h15. Lĩnh cữu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được đưa lên cỗ linh xa, chuẩn bị di chuyển về nghĩa trang Vĩnh Hằng (Ba Vì, Hà Nội). Đội tiêu binh đưa linh cữu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên lên linh xa. Tại Công viên Vĩnh Hằng, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên sẽ được an táng cạnh mộ vợ ông. Lễ di quan Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên bắt đầu. Tiễn đưa Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên về nơi an nghỉ cuối cùng tại Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội. Dự kiến, Lễ an táng vào lúc 17h cùng ngày./.

